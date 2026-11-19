아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 참석을 위해 중국 선전을 방문한 이재명 대통령이 18일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 만나 한반도 긴장 완화 필요성에 공감하며 북핵 문제 등 여러 사안에 대한 의견을 교환했다.

순방에 동행한 청와대 고위관계자는 이날 현지에서 기자들과 만나 “이 대통령은 푸틴 대통령과 (에이펙 정상회의 환영) 만찬에 함께 참석했고 만찬 끝 무렵 퇴장하는 과정에서 자연스럽게 조우해 회동을 가졌다”며 “한·러 관계가 여러 여건상 쉽지 않지만 그렇더라도 문제가 없는 영역에서 협력 여지를 찾아 관계를 잘 관리해나가자는 데 대체적인 의견 일치가 있었다”고 밝혔다. 두 정상은 한반도의 정세 악화를 방지하고 긴장 완화를 할 필요가 있다는 데에 대해서도 의견이 일치했다고 이 고위관계자는 전했다.

이재명 대통령(아랫줄 왼쪽)이 18일(현지시간) 중국 선전국제교류센터에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영만찬에 참석해 기념 촬영을 마친 뒤 시진핑 중국 국가 주석(아랫줄 왼쪽 네 번째)의 안내를 받고 있다. (아랫줄 왼쪽부터) 이 대통령, 도널드 트럼프 미국 대통령, 시 주석, 펑리위안 여사, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. 선전=이제원 선임기자

19일로 예정된 미·중·러 정상회담에 앞서 이 대통령은 한반도 평화·안정에 있어 주요국들의 역할을 당부하는 데 집중했다. 이 대통령과 푸틴 대통령 간의 대화에서도 북한 핵 문제를 포함한 한반도 문제들이 다뤄진 것으로 알려졌다. 이 대통령은 이날 오전 시진핑 중국 국가주석과의 한·중 정상회담에서도 한반도 평화와 안정의 중요성을 강조하며 중국의 건설적인 역할을 요청한 바 있다.

이와 관련해 청와대 고위관계자는 “이번 계기에 이 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령, 시 주석, 푸틴 대통령과 다 교류하고 대화를 나눴으며 그때마다 한반도 문제에 대한 우리의 입장을 개진했다”면서 “미·중·러 정상 논의에서 한반도 문제가 어떻게 될지는 확실치 않은데, 우리로서는 우리의 입장을 적절히 개진할 기회를 가졌다고 볼 수 있다”고 설명했다. 미·중·러 정상회담에서 다뤄질 의제에 관해서는 “한반도 문제는 다뤄질 가능성이 없지 않다는 게 지금까지 인식하고 있는 상황”이라며 “주요 이슈로 다뤄질 것 같아 보이지는 않고, 지역 정세 중에서 다뤄질 수도 있겠다는 정도”라고 했다.

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