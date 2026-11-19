도널드 트럼프 미국 대통령이 중국을 방문한 사이 미국에서는 주요 기술기업과 금융기관, 항공 관제망은 물론 정보기관의 통신망까지 잇따라 장애를 일으켰다. 세계 최대 기술강국이라는 미국의 위상을 과시하려던 트럼프 대통령으로서는 곤혹스러운 상황이다. 반면 시진핑 중국 국가주석은 첨단기술 산업의 중심지 선전에서 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 개최하며 중국의 기술력을 부각하는 기회를 맞았다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일(현지시간) 중국 선전국제교류센터에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영만찬에 참석, 시진핑 중국 국가주석의 건배 제의에 도널드 트럼프 미국 대통령 등 각국 정상들과 건배를 하고 있다. 선전=연합뉴스

18일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)과 AP통신 등에 따르면 미국에서는 지난 12일부터 주요 정보기술(IT) 시스템 장애가 연이어 발생했다. 12일 마이크로소프트의 이메일 서비스에 문제가 생긴 데 이어 13일에는 항공 관제 시스템의 통신 장애로 미국 전역에서 항공기 이륙이 일시 중단되는 사태가 벌어졌다. 25년 만에 발생한 최장 시간의 전국적 항공기 이륙 중단이었다.

트럼프 대통령이 아시아 순방을 위해 미국을 떠난 14일 이후에도 장애는 계속됐다. 16일에는 대형 은행 JP모건체이스의 금융 서비스와 유나이티드항공의 조종사 통신 시스템에 문제가 발생했다. 17일에는 미국 국가안보국(NSA)의 기밀 내부 통신망이 마비됐고 애플의 앱스토어와 애플뮤직 등에서도 서비스 장애가 나타났다.

미국 정부와 관련 기업들은 이번 사태가 외부 해킹 공격에 따른 것은 아니라는 입장이다. 상당수 장애가 시스템 업데이트나 소프트웨어 오류와 관련된 것으로 파악됐다. 다만 일련의 사고는 미국 핵심 인프라의 노후화와 복잡하게 얽힌 디지털 시스템의 취약성을 드러냈다는 평가를 받는다.

특히 항공 관제망에서는 낡은 설비에 새로운 기술을 추가하는 과정에서 시스템 과부하가 발생한 것으로 조사됐다. WSJ은 인공지능(AI)을 활용한 사이버 공격의 증가와 끊임없는 보안 업데이트, IT 인력의 업무 부담이 미국 기술 시스템의 안정성을 위협하고 있다고 지적했다.

미 행정부는 사태 진화에 나섰다. 트럼프 대통령은 필리핀 방문 중 잇따른 장애에 대해 미국이 크고 강력한 국가이기 때문에 벌어지는 일이라는 취지로 설명했다. 마코 루비오 국무장관도 장애들이 서로 연관됐거나 외국의 사이버 공격과 관련됐다는 증거는 전혀 없다며 시스템의 취약점을 수정하는 과정에서 일시적인 문제가 발생할 수 있다고 강조했다.

그러나 트럼프 대통령이 중국의 기술 굴기를 상징하는 선전을 방문한 시점에 연쇄 장애가 발생했다는 점에서 정치적 부담도 커지고 있다.

중국의 대표적인 첨단기술 도시인 선전은 전기차와 로봇, 자율주행차, 드론 등 미래 산업이 집약된 곳이다. CNN은 중국산 전기차가 거리를 누비고 로봇이 커피를 제공하며 드론이 음식을 배달하는 선전의 모습을 소개하면서 미국의 연쇄 시스템 장애와 대비했다. 중국이 미국과의 기술·무역 갈등 속에서도 첨단산업 경쟁력을 키워왔다는 사실을 보여주는 무대라는 것이다.

AP통신은 트럼프 대통령이 아시아에서 미국의 강력한 위상을 보여주려 하지만 본국의 시스템 장애가 이런 이미지에 부담을 주고 있다고 평가했다. 특히 19일 예정된 미·중 정상회담과 미·중·러 3자 정상회담을 앞두고 미국 행정부가 수세적인 입장에 놓였다고 분석했다.

기술패권을 둘러싼 미·중 경쟁이 치열해지는 가운데 미국의 잇따른 시스템 장애는 첨단기술 개발 못지않게 기존 인프라의 안정적 운영과 보안 역량이 국가 경쟁력의 핵심이라는 과제를 부각하고 있다.

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