블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 9년 만에 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 단체사진에 등장했다. 우크라이나 침공 이후 서방의 제재와 외교적 고립 압박을 받아온 푸틴 대통령이 미국과 중국 정상과 나란히 선 모습은 국제무대에서 달라진 그의 위상을 상징적으로 보여준다는 평가가 나온다.

Chinese President Xi Jinping and Madame Peng Liyuan hosted a welcome banquet for the guests attending the 33rd APEC Economic Leaders'' Meeting in Shenzhen on Wednesday, November 18, 2026. U.S. President Donald Trump stands to President Xi''s right, while Russian President Vladimir Putin is placed to the left of the Chinese leader''s wife. The three world leaders will hold a trilateral summit while attending the meeting. Photo via China MFA/UPI/2026-11-18 23:31:14/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

블룸버그통신 등에 따르면 푸틴 대통령은 18일(현지시간) 중국 선전에서 열린 APEC 정상회의 환영행사에서 각국 정상들과 함께 기념사진을 촬영했다. 푸틴 대통령이 APEC 정상들의 이른바 '가족사진'(패밀리 포토)에 직접 등장한 것은 2017년 베트남 다낭 정상회의 이후 9년 만이다.

특히 눈길을 끈 것은 사진 속 푸틴 대통령의 위치였다. 개최국 정상인 시진핑 중국 국가주석과 부인 펑리위안 여사가 중앙에 자리했고, 도널드 트럼프 미국 대통령과 푸틴 대통령이 양옆에 섰다. 푸틴 대통령은 촬영에 앞서 트럼프 대통령에게 다가가 악수하고 짧은 대화를 나눴다. 시 주석도 두 정상의 인사를 지켜봤다.

블룸버그는 푸틴 대통령이 미중 정상과 함께 단체사진의 중심부에 선 것은 그를 국제사회에서 고립시키려는 서방의 노력에 강력한 반격이 되는 장면이라고 평가했다.

러시아는 2022년 우크라이나 전면 침공 이후 서방의 광범위한 경제제재와 외교적 압박을 받아왔다. 국제형사재판소(ICC)는 2023년 푸틴 대통령에 대한 체포영장을 발부했다. 이 때문에 푸틴 대통령의 국제회의 참석에는 상당한 제약이 뒤따랐다.

그러나 이번에는 중국의 적극적인 환대 속에 세계 주요국 정상들과 어깨를 나란히 했다. 푸틴 대통령은 이날 연설에서도 서방의 대러시아 제재가 실패했다고 주장하며 유럽이 쇠퇴하고 있다고 비판했다.

물론 단체사진 촬영이 곧 러시아의 외교적 고립이 완전히 해소됐다는 의미는 아니다. 앤서니 앨버니지 호주 총리는 푸틴 대통령과 함께 사진을 찍으면서도 러시아의 우크라이나 침공에 반대한다는 입장을 분명히 했다.

이번 장면은 19일 예정된 사상 첫 미중러 3자 정상회담을 앞두고 연출됐다는 점에서도 주목된다. 세 정상은 우크라이나 전쟁과 국제안보, 무역 등 주요 현안을 논의할 예정이다. 9년 만의 단체사진이 단순한 외교행사를 넘어 강대국 간 새로운 역학관계를 보여주는 상징적 장면으로 떠오른 이유다.

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