러시아가 블라디미르 푸틴 대통령의 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석에 맞춰 동아시아에서 동남아시아까지 전략폭격기를 비롯한 군용기를 대거 전개하며 군사력을 과시했다. 우크라이나 전쟁 장기화와 서방의 경제제재에도 러시아가 여전히 아시아·태평양 지역에서 군사적 영향력을 행사할 수 있다는 점을 부각하려는 의도로 풀이된다. 특히 미국·중국·러시아 정상회담을 앞두고 이뤄진 무력시위라는 점에서 외교적 계산이 깔려 있다는 분석이다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽), 시진핑 중국 국가주석(가운데), 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 18일(현지시간) 중국 선전 선전국제교류센터에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영만찬에서 기념사진 촬영에 앞서 악수를 나누고 있다. 이날 3국 정상은 사상 첫 3국간 정상회담을 하루 앞둔 이날 만남에서 화기애애한 모습을 연출했다. 선전=이제원 선임기자

18일(현지시간) 로이터통신에 따르면 베트남 다낭국제공항에는 러시아의 Tu-95 전략폭격기 2대와 장거리 공중급유기 2대가 계류 중인 것으로 확인됐다. 이들 군용기는 전날 러시아 극동 지역에서 남쪽으로 비행해 베트남에 도착했다. 로이터는 이번 전개가 최근 10여 년 사이 동아시아에서 이뤄진 러시아의 가장 두드러진 군용기 작전 중 하나라고 평가했다.

북대서양조약기구(NATO)가 ‘베어(Bear)’라는 별칭을 붙인 Tu-95는 냉전시대 개발된 장거리 전략폭격기다. 일부 기종은 핵무기 탑재가 가능하며 정보 수집과 감시 임무에도 활용된다.

러시아 군용기의 비행으로 동북아시아 국가들도 긴장했다. 한국 합동참모본부에 따르면 17일 러시아 군용기 여러 대가 한국방공식별구역(KADIZ)에 진입했다가 이탈했다. 영공 침범은 없었지만 우리 군은 전투기를 출격시켜 대응했다.

일본 정부는 같은 날 오전 4시쯤 러시아 군용기로 추정되는 항공기 2대가 후쿠오카현 오키노시마 북서쪽 영공을 각각 약 3분간 침범했다고 발표했다. 일본 항공자위대는 전투기를 긴급 발진시켰으며 일본 정부는 러시아에 항의했다. 대만도 러시아 군용기 2대가 동부 방공식별구역을 통과했다고 밝혔다.

전문가들은 이번 작전이 19일로 예정된 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석, 푸틴 대통령의 3자 정상회담을 겨냥한 것으로 보고 있다.

싱가포르 ISEAS-유소프 이샥 연구소의 안보 전문가 이언 스토리는 “우크라이나 전쟁이 계속되고 있지만 러시아가 여전히 동남아시아까지 군사력을 투사할 수 있다는 점을 역내 국가들에 상기시키려는 의도가 분명하다”고 분석했다.

러시아의 전략폭격기가 베트남에 전개된 것은 2014년 이후 처음인 것으로 알려졌다. 당시 러시아는 베트남의 다낭공항을 이용해 괌의 미군 기지 인근까지 비행하는 Tu-95 폭격기의 공중급유를 지원했다. 그러나 미국의 항의 이후 관련 작전이 중단된 것으로 전해졌다.

이번 군용기 전개에는 베트남의 이해관계도 맞물려 있다. 러시아는 베트남의 최대 무기 공급국으로, 베트남은 2022년 우크라이나 전쟁 발발 이후 무기 도입처 다변화를 추진하면서도 러시아산 무기의 부품과 기술 지원에 상당 부분 의존하고 있다.

특히 남중국해 영유권 문제로 중국과 갈등하는 베트남은 러시아와의 군사협력을 중국에 대한 전략적 견제 수단으로 활용해 왔다. 최근 중국이 라오스에 군용 비행장 건설을 지원하기로 한 것도 베트남에는 부담이다.

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