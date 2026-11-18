도널드 트럼프 미국 대통령은 필리핀 마닐라에서 열린 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 및 쿼드 정상회의 일정을 마치고 18일 오후 전용기(에어포스원) 편으로 중국 선전 바오안 국제공항에 도착했다. 그를 맞이한 이는 다름 아닌 시진핑 중국 국가주석이었다. 이번 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의에 참석한 21개 회원국 중 주최국 정상이 공항까지 직접 마중을 나가 맞이한 정상은 트럼프 대통령이 유일했다.



시 주석이 2013년 국가주석 취임 이후 방중한 외국 정상을 공항에서 직접 맞이한 것은 이번이 처음이다. 이는 지난 9월 미국 워싱턴 인근 앤드루스 공군기지에 도착한 시 주석을 트럼프 대통령이 직접 맞이했던 의전에 대한 화답이기도 했다. 붉은 카펫 위에서 마주 선 두 정상은 손을 맞잡은 뒤 가볍게 포옹하며 악수를 나눴다. 시 주석은 “중국은 예의의 나라이며, 받은 예우를 되돌려주는 전통이 있다”고 말했고, 트럼프 대통령 역시 시 주석과의 모든 만남이 “매우 유쾌했다”며 화기애애한 분위기를 이어갔다.

포옹·악수 그리고 외면 미국·중국·러시아 정상이 사상 첫 3자 회담을 하루 앞둔 18일(현지시간) 만나 화기애애한 분위기를 연출했다. 반면, 대만 문제로 중국과 갈등을 빚어온 다카이치 사나에 일본 총리는 상대적으로 조촐하게 환영행사가 치러지는 등 냉대를 받았다. 이날 중국 광둥성 선전에 도착한 도널드 트럼프 미국 대통령이 전용기에서 내린 뒤 영접을 위해 공항에 직접 나온 시진핑 중국 국가주석과 포옹하는 장면. 선전=로이터연합뉴스

당초 무역전쟁과 인공지능(AI) 칩 통제 등을 둘러싸고 팽팽한 긴장감이 예상됐던 것과 달리 양국 정상 간 기류는 비교적 부드럽게 흘렀다. 이러한 온도는 이날 저녁 선전국제교류센터에서 시 주석과 부인 펑리위안 여사가 주최한 공식 환영 만찬장으로도 이어졌다.



만찬에 앞서 진행된 단체 기념촬영에서 시 주석 부부를 중심으로 오른편에는 트럼프 대통령이, 왼편에는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 자리했다. 트럼프 대통령 바로 옆에는 이재명 대통령이 나란히 섰다. 시 주석을 사이에 둔 트럼프 대통령과 푸틴 대통령은 비교적 편안한 분위기 속에서 가볍게 악수를 나누며 인사를 주고받았다.



이어진 만찬 환영사(건배사)에서 시 주석은 중국 개혁·개방의 상징인 선전의 눈부신 발전상을 화두로 던지며 ‘개방·혁신·협력’을 역설했다. 시 주석은 “1000년의 중국을 보려면 시안으로, 500년은 베이징, 100년은 상하이로 가라는 말이 있지만, 50년의 중국을 보려면 선전으로 오면 된다”면서 “선전의 이야기는 중국 개혁·개방의 축소판이자 아시아태평양이 지리적 제약과 차이를 넘어 이뤄낸 기적의 성공 사례”라고 강조했다. 그러면서 “각자의 길을 걸어가도 천 리 밖에서 같은 바람을 맞이하게 된다”며 “모두와 함께 아·태 협력의 큰 그림을 논의하고 공동 번영의 대업을 이뤄나가길 기대한다”고 말했다.

같은 날 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 회의장에서 시 주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 악수를 나누는 모습. 선전=AFP연합뉴스

이날 정식 개막한 선전 에이펙 정상회의는 이틀간의 공식 일정으로 진행된다. 첫날이 개최국의 화려한 의전과 다자 외교, 환영 만찬으로 채워졌다면, 이번 행사의 하이라이트는 마지막 날인 19일로 넘어간다. 폐막일 오후 연달아 열리는 미·중 정상회담과 사상 첫 미·중·러 3자 정상회담에서 세계 질서를 뒤흔들 초대형 담판이 기다리고 있기 때문이다.



백악관 등에 따르면 19일 오전 9시45분 에이펙 전체회의에서 공동성명인 ‘선전 선언’이 채택된 후, 오후부터 선전 난산구 치린산장(麒麟山莊·카일린 빌라)에서 낮 12시45분(한국시간 오후 1시45분) 미·중 정상회담이, 이어 오후 2시30분(한국시간 오후 3시30분) 미·중·러 3자 정상회담이 연달아 열릴 예정이다. 회담장인 치린산장은 선전시의 주요 공식 영빈관으로, 과거 김정일 북한 국방위원장이 개혁·개방 현장을 둘러볼 당시 묵었던 곳이다.



올해 세 번째인 미·중 정상회담의 핵심 쟁점은 내년 1월10일 만료되는 ‘무역휴전’의 연장 여부다. 양국은 지난 9월 정상회담에서 각각 300억달러 규모 상품의 관세를 인하하기로 합의했으나 구체적인 시행 일정을 확정하지 못했다. 현재 중국은 “관세 인하가 선행되어야 한다”며 미국산 농산물 구매 확대를 조건으로 내세우고 있다. 양국은 이외에도 희토류 수출통제, 첨단반도체 및 인공지능(AI) 기술 규제, 대만 문제 등을 논의할 예정이다.

에이펙 정상회의 환영만찬에서 시 주석과 다카이치 총리가 스쳐지나가는 모습. 선전=AP연합뉴스

이어 열리는 사상 첫 미·중·러 3자 정상회담은 ‘세기의 회담’으로 주목받고 있다. 구체적인 의제는 공개되지 않았지만 트럼프 대통령은 핵군축과 이란, 우크라이나 문제를 논의할 수 있다고 언급했다. 최대 관건은 공동성명 도출 여부다. 그러나 중국은 핵군축 논의에 소극적이고, 우크라이나 전쟁을 놓고도 3국 이해가 달라 3국 정상이 한자리에 모이는 상징성에 비해 실질적 합의 없는 ‘사진 촬영용 회담’에 그칠 수 있다는 우려도 제기된다. 앞서 홍콩 사우스차이나모닝포스트는 3국이 이견이 적은 ‘AI를 사용한 핵무기 사용 금지’에 관한 공동성명을 준비하고 있다고 보도했다.



미·중·러 회담에 앞서 시 주석과 푸틴 대통령은 공식 정상회담을 갖고 양국 관계를 공고히 했다. 시 주석은 “중·러 관계는 비바람에도 흔들리지 않고 산처럼 안정적”이라며 “중·러 관계의 잠재력을 발굴하고 전방위적 협력을 심화해야 한다”고 말했다. 푸틴 대통령은 “양국 관계가 양호한 발전세를 유지하고 고위층이 밀접하게 교류하고 있다”며 “러시아는 중국과 강화하고 싶다”고 밝혔다.



이날 오전 시 주석은 에이펙 최고경영자(CEO) 서밋 개막식 기조연설에서 “세계무역기구(WTO) 중심의 규칙 기반 다자무역체제 수호와 아시아태평양 자유무역지대(FTAAP) 추진”을 촉구했다. 그러면서 “관세를 낮추고 시장 접근을 확대하며 규제와 관리 기준을 정비하는 심층 개혁을 단행해 세계 각국과 발전 기회를 공유하겠다”고 약속했다.



같은 행사에서 푸틴 대통령은 미·중·러 3자 정상회담에 대해 “큰 잠재적 이익을 기대한다”면서 “군사·정치적 위험이 고조되는 시기에 절실한 것은 분열이 아닌 단결이며, 최후통첩이 아닌 대화”라고 말했다. 또 러시아에 대한 서방의 제재는 실패했다며 “경쟁국의 성장을 완전히 막거나 경제를 파괴할 수는 없다”고 주장했다.



조 바이든 미 행정부에서 국무부 부장관을 지낸 커트 캠벨은 뉴욕타임스(NYT) 기고문에서 “미국이 중·러 협력을 과소평가하고 있다”며 사실상 트럼프 대통령이 ‘2대 1’로 싸워야 하는 회담이라고 해석했다.

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