서울 용산구 ‘남산 한국숲정원’이 야간 정원으로 새 단장을 마치고 시민들에게 개방됐다. 정원 내 쉼터도 새롭게 조성됐다.



서울시는 18일 남산 한국숲정원 내 죽림원(사진)과 지당원 일대에 야간 경관 조명을 설치해 일몰 약 15분 후부터 오후 11시까지 운영한다고 밝혔다. 남산 한국숲정원은 시가 ‘정원 도시 서울’ 정책의 일환으로, 옛 남산 야외 식물원 일대를 재정비해 올해 6월 말부터 운영 중인 곳이다.



시는 남산의 자연경관과 한국 전통의 아름다움을 빛으로 표현했다고 강조했다. 하늘 높이 뻗은 대나무 숲인 죽림원엔 반딧불이를 연상케 하는 경관 조명을 설치했다. 밤이 되면 반딧불이 경관 조명과 숲을 비추는 투광 조명이 대나무의 입체적인 아름다움을 드러낸다. 반딧불이들이 숲속에서 유영하는 듯한 신비로운 분위기도 자아낸다.



남산의 맑은 물이 고이는 지당 위에 전통 방식의 대를 쌓아 정자를 세운 지당원엔 한복의 단아한 색채를 활용한 경관 조명이 설치됐다. 은은한 조명이 고즈넉한 정취와 어우러져 운치 있는 풍경을 선사한다. 시는 계절별로 조명 색을 달리해 시민들이 사계절의 매력을 느낄 수 있게 할 계획이다. 아울러 시는 지당원과 소나무 숲 사이에 잠시 쉬어 갈 수 있는 마루쉼터를 만들었다. 소나무 아래 다양한 자생식물도 심었다. 시는 남산 한국숲정원의 야간 정원을 통해 시민과 외국인 관광객들에게 새로운 볼거리를 제공하고 야간 보행의 안전성과 이용 편의를 높여 나갈 방침이다. 계절과 기상 여건에 따라 야간 정원 운영 시간은 탄력적으로 조정된다.



시는 남산 한국숲정원을 찾는 시민들의 발길이 인근 이태원 상권과 경리단길로 이어져 지역의 야간 경제 활성화에 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 김영환 시 정원도시국장은 “도심 속 공원이 시민들에게 야간 힐링 명소가 되고, 인근 상권에는 새로운 활력을 불어넣는 야간 경제의 마중물이 되도록 가꿔 나가겠다”고 말했다.

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