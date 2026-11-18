러시아가 중국 선전에서 18일 시작된 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 계기로 한·러 정상 간 만남을 언급해 양국 관계 개선으로 이어질지 주목된다. 우크라이나 전쟁 파병을 고리로 북한과의 밀착을 ‘혈맹’ 수준으로 끌어올린 러시아와의 관계가 원활해지면 한반도 긴장 완화의 지렛대로 활용할 수 있다는 기대도 제기된다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 18일(현지 시간) 중국 광둥성 선전에서 열린 '2026 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋' 개막식에서 연설하고 있다. 선전=AP연합뉴스

러시아 타스통신에 따르면 드미트리 페스코프 크레믈궁 대변인은 지난 17일(현지시간) 공식 회담 일정은 없지만, 이재명 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 에이펙에서 짧게 이야기를 나눌 수도 있다고 밝혔다. 만남이 성사되면 이 대통령이 지난해 6월 취임한 뒤 푸틴 대통령과의 첫 대면이 된다.



양국 관계는 우크라이나 전쟁과 대러 제재, 북·러 군사협력 등으로 크게 악화된 상태다. 그러나 러시아에는 한국과의 경제협력 재개와 동북아 외교적 영향력 확대가, 한국에는 북한과의 소통 통로 확보와 한반도 긴장 완화가 중요한 과제라는 점에서 서로의 이해를 충족시킬 수 있는 부분이 있다. 우리 입장에서는 특히 북한이 ‘적대적 두 국가론’을 내세워 남한과의 직접 대화를 거부하는 상황에서 러시아가 소통 창구가 될 수 있다. 북·미 대화가 재개될 경우 러시아는 북한의 협상 의중을 파악하고 대화 재개를 촉진하는 한편, 한국의 안보 우려가 협상 과정에서 배제되지 않도록 협조를 구하는 채널로 활용이 가능하다.



일단은 러시아가 북한과의 전략적 관계를 훼손하면서까지 한국의 요구에 호응할 가능성은 크지 않다. 우크라이나 전쟁과 국제 제재도 관계 개선의 걸림돌이다. 이에 따라 외교가에서는 한·미 공조와 제재 원칙을 유지하면서 러시아와의 외교 채널을 복원하고, 북한의 대화 복귀와 군사적 긴장 완화 등 실현 가능한 의제부터 협력을 모색할 필요가 있다는 시각이 강하다. 북·러 밀착을 경계하는 데 그치지 않고 러시아의 대북 영향력을 한반도 정세 관리에 활용할 외교적 구상을 마련해야 한다는 주문도 있다.

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