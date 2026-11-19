정부가 1987년 북한 공작원의 폭탄 테러로 추락한 대한항공(KAL) 858기 잔해를 확인하기 위해 39년 만에 처음으로 현지 조사에 나섰다.

연합뉴스

18일 정부 당국 등에 따르면 외교부와 해양경찰청 등으로 구성된 현장 조사단은 지난 12일 미얀마로 출국해 KAL 858기 동체가 가라앉은 것으로 추정되는 인근 해역을 조사하고 있다.



정부가 해당 해역에 직접 조사단을 파견한 것은 이번이 처음이다. 그동안 민간 차원의 접근과 조사는 일부 이뤄졌지만, 정부 주도의 현장 조사는 성사되지 못했다. 이번 현장 조사에서는 잠수사들이 수중에 있는 기체 잔해에 접근해 동체와 유류품 등의 존재 여부를 확인하고 있는 것으로 전해졌다. 정부는 기체 내 유품 등을 확보할 가능성에 주목하는 것으로 알려졌다.



KAL 858기 폭파 사건은 1987년 11월29일 이라크 바그다드에서 출발해 서울로 향하던 대한항공 보잉 707 여객기가 인도양 상공에서 사라진 사건이다.

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