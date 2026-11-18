“생각해보겠다는 말만 할 수 있을 것 같다. 지금은 월드투어에 집중하겠다.”



10여년간 한국 쇼트트랙의 간판으로 활약한 ‘쇼트트랙 여제’ 최민정(28·성남시청·사진)은 2026~2027시즌을 끝으로 태극마크를 내려놓기로 했다. 그러나 여전히 빼어난 기량 때문에 쇼트트랙 팬들은 최민정의 은퇴를 만류하고 있다. 그런 팬들에게 전하는 최민정의 메시지다.



최민정은 18일 서울 양천구 목동아이스링크 프레스센터에서 열린 2026~2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 미디어데이에 참석해 예상을 웃도는 시즌 초반의 성적과 은퇴에 대한 솔직한 심정을 전했다.



최민정은 캐나다 밴쿠버와 몬트리올에서 열린 월드투어 1·2차 대회에서 여자 1000m를 잇달아 제패하는 등 현재까지 금메달 2개와 은메달 4개, 동메달 1개를 수확했다. 이에 대해 “생각보다 좋은 성적이 나왔다. 여러 가지가 잘 맞아떨어졌다”며 “월드투어가 7차까지 길어진 만큼 좋은 흐름을 이어 시즌을 잘 마무리하고 싶다”고 말했다.



현재 여자부 개인 종합 2위(408점)에 올라있는 최민정은 선두 코트니 사로(캐나다·424점)와는 16점 차다. 시즌 종합 우승자에게 주는 ‘크리스털 글로브’ 첫 수상도 노려볼 만하다. 그는 “쇼트트랙은 변수가 워낙 많고 단거리와 계주에서도 좋은 모습을 보여드려야 한다. 부족한 부분을 최대한 채워 높은 순위로 끝내고 싶다”고 했다.



대표팀 은퇴를 말리는 팬들에 대한 이야기가 나오자 최민정은 캐나다 원정에서 본 피켓을 떠올렸다. 그는 “어떤 팬분이 ‘최민정 은퇴하지 말라’는 피켓을 들고 계셨다. 많이 놀라기도 하고 재밌었다. 지금 말씀드릴 수 있는 건 ‘생각해보겠다’는 정도”라고 말을 아꼈다.



최민정의 은퇴를 만류하는 건 팬뿐만은 아니다. 지도자, 후배들도 말리고 있다. 최민정과 절친한 후배인 김길리(22·성남시청)는 “(최)민정 언니가 은퇴한다는 이야기를 매년 들어서 지금은 아무렇지도 않은데, 지금은 진짜인 것 같기도 하다”면서도 “그래도 언니가 휴식기를 가지고 다시 돌아온다고 믿는다”고 말했다.



이번 월드투어는 2년 만에 서울에서 열리는 국제 대회다. 어쩌면 국내 팬들과 태극마크를 달고 만날 수 있는 마지막 대회기에 최민정의 임하는 각오는 남다르다. 그는 “마지막이라는 것보다 한국에서 열리는 대회라 더 중요하다. 한국 팬들에게 좋은 경기를 보여드리고 싶다”고 굳은 의지를 드러냈다.

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