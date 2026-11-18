전남 영암군의 육용오리 농장에서 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 확인돼 방역 당국이 전남 지역 오리농장 등에 24시간 일시이동중지 명령을 내렸다.



18일 고병원성 조류인플루엔자 중앙사고수습본부에 따르면 이날 오리 1만6천마리를 사육하는 영암군 소재 농장에서 H5형 AI 항원이 확인됐다.

지난 11월 8일 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 확진된 경기도 여주시 한 산란계 농장 입구에서 관계자가 출입 차량 방역을 하고 있다.

중수본은 해당 농장에 초동대응팀을 투입해 출입 통제와 가축처분, 역학조사 등 방역 조치를 실시하고 있다.



이날 오후 11시부터 19일 오후 11시까지 24시간 동안 해당 농장과 동일한 계열사의 오리농장, 전남 지역 오리농장과 도축장·사료공장 등 축산시설, 축산차량 등에 일시이동중지 명령을 발령한다.



고병원성 여부는 농림축산검역본부에서 정밀검사 중이며, 검사 결과는 1∼3일 뒤 나올 예정이다.



지난 3일부터 전국 가금농장에서 확인된 고병원성 AI 발생 사례는 모두 9건이다.



중수본은 축산농가에 철새도래지 출입 금지와 외부 차량·인력 출입 통제, 농장 소독 등 기본 방역수칙을 준수하고 폐사 증가나 산란율 저하 등 의심 증상이 나타나면 즉시 신고해 달라고 당부했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지