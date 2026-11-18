연말을 앞두고 주류·담배업계가 한정판 제품과 협업 상품, 판매처 확대 등을 통해 소비자 공략에 나서고 있다.

26년 보졸레누보 포스터. 롯데칠성음료 제공

롯데칠성음료는 2026년산 햇와인 ‘보졸레 누보’ 3종을 선보인다. 보졸레 누보는 프랑스 보졸레 지역에서 생산하는 햇와인으로, 매년 9월 수확한 포도를 짧게 숙성해 11월 세 번째 목요일에 출시한다. 올해 출시일은 11월 19일이다.

이번 제품은 프랑스 보졸레 지역의 대표 품종인 가메로 만든 레드와인이다. 조르쥐 뒤뵈프 보졸레 누보 1종과 조르쥐 뒤뵈프 보졸레 빌라쥬 누보 2종으로 구성됐다. 일반적인 레드와인보다 탄닌감이 가볍고 과실향이 풍부한 것이 특징이다.

롯데칠성음료가 수입하는 조르쥐 뒤뵈프는 보졸레 누보를 세계적으로 알린 브랜드다. 제품은 전국 주요 백화점과 롯데마트, 와인숍, GS25 및 와인25플러스 등에서 판매된다.

금양인터내셔날은 배우 안소희와 협업한 뉴질랜드 와인 브랜드 ‘쉬머’의 홀리데이 와인잔 패키지를 전국 CU 편의점에서 선보인다.

대표 제품인 ‘쉬머 소비뇽 블랑’은 뉴질랜드 남섬 말보로의 블라인드 리버 지역에서 재배한 소비뇽 블랑 100%로 만들었다. 레몬 제스트와 패션프루트 향이 어우러지며 산뜻한 풍미와 깔끔한 마무리가 특징이다.

배우 안소희가 뉴질랜드 현지 와이너리를 방문해 원액 선정과 블렌딩, 라벨 디자인 등 제품 기획 과정에 참여했다는 점도 눈길을 끈다. 이번 패키지는 와인과 전용 잔으로 구성되며 한정 수량으로 판매된다.

페르노리카 코리아는 럭셔리 스카치 위스키 브랜드 시바스 리갈과 F1 드라이버 샤를 르클레르가 협업한 ‘시바스 리갈 16년 샤를 르클레르 한정판’을 출시한다.

이번 제품은 르클레르의 레이싱 넘버인 숫자 ‘16’에서 착안했다. 최소 16년 이상 숙성한 위스키 16종을 블렌딩해 상징성을 더했다. 블렌드의 중심에는 시바스 리갈의 대표 몰트인 롱몬이 사용됐다.

만다린과 건포도, 마누카 꿀의 달콤한 향에 바이올렛과 크림 초콜릿 향을 더했으며, 구운 사과 케이크와 오렌지 마멀레이드, 토스티드 오크 등의 풍미가 특징이다. 패키지에는 숫자 16과 르클레르의 로고, 모나코를 상징하는 붉은 다이아몬드 장식 등을 적용했다. 제품은 현대백화점에서 한정 판매된다.

BAT로스만스는 담배 브랜드 던힐의 역사와 런던의 이미지를 담은 ‘런던 큐리오’ 한정판을 출시했다. 지난 6월 선보인 '모노그램 아틀리에'에 이은 올해 두 번째 디자인 한정판이다. 런던의 상징적인 거리와 건축물을 제품별로 다르게 담았으며, 중앙에는 ‘DUNHILL LONDON–1907’ 로고를 배치했다.

KT&G는 궐련형 전자담배 ‘릴 토니노 람보르기니’의 판매처를 18일부터 전국 모든 편의점으로 확대한다. 지난 9월 서울 지역에서 출시한 뒤 10월 수도권과 부산·대구·광주·대전 등 주요 도시로 판매망을 넓힌 데 이어 전국 단위로 유통망을 확대한 것이다.

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