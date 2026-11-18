군 복무를 마친 청년들의 사회 복귀를 돕고 현역 장병들의 자기계발을 지원하는 기업들이 늘고 있다. 자동차 시승부터 항공권 할인, 인공지능(AI) 자격증 취득 지원까지 혜택도 다양해지는 추세다. 일회성 위문이나 기부에서 벗어나 기업들이 본업의 특성을 살려 군 장병들에게 실질적인 혜택을 제공하는 방식으로 예우 혜택을 확대하고 있다.

사진=케이카 제공

18일 업계에 따르면 직영 중고차 플랫폼 케이카(K Car)를 운영하는 KG모빌리티플랫폼은 최근 2년 이내 전역한 군인들을 대상으로 KG모빌리티(KGM) 차량을 7일간 이용할 수 있는 시승 행사를 진행하고 있다. 지난 2일 시작한 이번 행사는 다음 달 31일까지 이어진다.

이번 행사는 군 복무를 마친 청년들이 사회로 복귀한 뒤 새로운 일상을 즐길 수 있도록 이동 편의를 제공하는 데 초점을 맞췄다. 차량 구매 여부와 관계없이 일주일간 자동차를 이용하며 출퇴근이나 여행, 가족·친구들과의 나들이 등에 활용할 수 있도록 한 것이다.

특히 별도의 차량 구매 조건 없이 자동차보험에 가입하면 시승 혜택을 받을 수 있도록 했다. 신청 대상에 해당하는 전역자는 케이카 이벤트 페이지에서 신청서를 작성하면 된다. 전국 케이카 직영점에서 차량을 인도받아 7일간 이용할 수 있다. 짧게 차량을 운전해 보는 일반적인 시승과 달리 일상생활에서 충분한 기간 자동차를 경험할 수 있다는 점이 특징이다.

해병대 제2사단 장병들이 지난 10일 KG모빌리티플랫폼의 직영 중고차 플랫폼 케이카가 지원한 할리스 커피차 앞에서 기념촬영을 하고 있다. 케이카는 이날 장병들에게 커피 700잔과 간식 900개를 제공했다. 케이카 제공

케이카는 지난 10일 해병대 제2사단을 찾아 할리스 커피차를 지원하는 행사도 진행했다. KG그룹 계열사들과 함께 군 복무 중인 장병들에게 감사의 마음을 전하는 한편 전역 이후의 생활까지 응원하는 활동을 이어가는 셈이다.

정인국 KG모빌리티플랫폼 대표는 “나라를 위해 소중한 시간을 보낸 전역자들이 새로운 일상에서 자신을 위한 시간을 누리길 바라는 마음으로 준비했다”며 “가족, 친구와 함께 나들이를 즐기는 등 전역 후의 일상을 더욱 풍성하게 보내길 바란다”고 밝혔다.

항공업계도 군 장병들의 이동 편의를 돕는 데 힘을 보태고 있다. 항공사 에어프레미아는 현역 군인과 전역 후 6개월 이내 예비역 등을 대상으로 항공운임의 10~12%를 할인하는 혜택을 제공하고 있다. 직업군인과 군무원, 국방부 소속 공무원 등은 배우자와 직계 존·비속도 할인 대상에 포함된다.

에어프레미아는 지난해 9월 국군수송사령부와 군인 가족 할인 지원을 위한 업무협약을 체결했다. 파병 장병을 위한 전세기 수송에도 참여하는 등 항공 운송 분야의 전문성을 활용해 장병과 가족들의 이동을 지원한다.

현대자동차는 군인과 군무원, 경찰·소방·교정직 공무원 등을 대상으로 ‘국민지킴이’ 구매 혜택을 제공한다. 이달 30일까지 그랜저와 싼타페, 팰리세이드, 스타리아 등 대상 차량을 출고하면 일반 모델은 30만원, 하이브리드 모델은 50만원을 할인받을 수 있다. 국가와 국민의 안전을 책임지는 직군을 대상으로 자동차 구매 부담을 덜어주려는 취지다.

군 복무 기간이 미래를 준비하는 기회가 되도록 돕는 기업도 있다. 고려아연은 지난 5월 민간기업 중 처음으로 국방부의 ‘장병 북돋움 내일 PASS’ 사업에 참여해 육군 제1군단 소속 장병들의 AI 분야 자격증 취득을 지원하고 있다.

고려아연이 지원하는 ‘라이센스 PASS’는 장병들이 AI 기초 지식부터 실무 활용법까지 배우고 관련 자격증 취득에 도전할 수 있도록 돕는 프로그램이다. 국가공인 AI 자격증인 AICE 취득 과정 등으로 구성해 전역 후 취업과 진로 준비에도 도움을 줄 수 있게 했다.

고려아연은 2013년부터 ‘1사1병영’ 프로그램을 통해 격오지 부대의 복지 개선과 모범장병 후원 활동도 이어오고 있다. 누적 후원 규모는 약 20억원에 달한다.

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