전북도소방본부가 관내 2개 의과대학과 손잡고 응급의료 전문성 강화에 나섰다. 의과대학생은 119구급차에 동승해 응급환자 이송 현장을 경험하고, 구급대원은 대학 교수진의 전문교육을 받는 등 현장과 의학 교육을 연계하는 협력체계를 구축했다.

전북소방본부는 18일 전북대학교·원광대학교 의과대학과 ‘응급의료 선진화를 위한 학술 교류 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 진형민 전북도소방본부장과 강경표 전북대 의과대학장, 김민선 원광대 의과대학장 등이 참석했다.

진형민 전북소방본부장(가운데)과 강경표 전북대학교 의과대학장(왼쪽), 김민선 원광대학교 의과대학장이 18일 전북도소방본부에서 응급의료 선진화를 위한 학술교류 업무협약을 체결하며 파이팅을 외치고 있다. 전북도소방본부 제공

이번 협약은 소방의 현장 경험과 대학의 전문적인 의학 교육을 연계해 지역 의료 인재를 양성하고 구급대원의 현장 대응 역량을 높이기 위해 추진됐다. 협약에 따라 전북소방본부는 의대생들에게 119종합상황실 견학과 소방서 출동 체계·구급 장비 실습, 119구급차 동승 실습 기회를 제공한다. 이를 통해 신고 접수부터 현장 출동, 응급처치, 병원 이송까지 병원 전 응급의료 체계 전반을 경험토록 할 계획이다. 다수 사상자 대응 훈련 참여와 구급 지도 의사의 역할, 현장 의료 지도 과정에 대한 교육도 지원한다.

전북대와 원광대 의대는 응급의학과 심정지, 심뇌혈관질환, 중증 외상, 소아 응급, 응급 분만 등 분야별 교수진을 활용해 구급대원을 대상으로 맞춤형 교육을 진행한다. 구급활동 지침과 정책에 대한 의학적 자문을 제공하고, 교육교재와 전문교육 콘텐츠도 공동 개발한다.

이번 협력으로 의대생들은 병원 밖 응급의료 현장에 대한 이해를 넓히고, 구급대원들은 전문적인 의학 교육을 통해 응급환자 대응 능력을 높일 수 있을 것으로 기대된다. 특히, 현장실습을 경험한 의대생들이 향후 의료인력으로 성장하면 소방과 의료기관 간 협력 강화에도 도움이 될 전망이다.

진형민 전북도소방본부장은 “소방의 현장 경험과 의과대학의 전문적인 의학 교육을 연계하는 이번 협약이 지역 의료 인재 양성과 응급의료 발전의 밑거름이 되길 기대한다”며 “미래 의료 인력과 구급대원이 서로의 역할을 이해하고 전문성을 키워 도민에게 더 수준 높은 응급 의료 서비스를 제공하도록 협력을 강화할 것”이라고 강조했다.

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