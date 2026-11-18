2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 인공지능(AI)을 활용한 부정행위를 막기 위해 전국 시험장 주변의 공공 와이파이 서비스가 일시 중단된다.

18일 정부와 통신업계에 따르면 SK텔레콤, KT, LG유플러스, 이동통신 3사는 이날 오후 6시부터 수능 당일인 19일 오후 6시까지 전국 시험장 반경 100m 이내에서 운영하는 와이파이 서비스를 중단한다. 학교 내부에 설치된 와이파이와 시험장 주변의 공공 와이파이도 차단 대상이다.

지난 17일 수능 고사장으로 지정된 서울의 한 고등학교 앞에 설치된 공공와이파이 중계기 모습. 연합뉴스

와이파이 설치·운영 주체가 중앙정부와 지방자치단체, 시·도교육청, 통신사 등으로 나뉘어 있는 만큼 정부는 관계기관과 사업자별로 협조를 요청했다고 한다.

차단 방식은 장비 종류와 운영 환경에 따라 다르다. 주로 와이파이 네트워크 이름인 SSID 송출을 중단하고, 필요하면 인터넷 연결망인 백홀을 차단하거나 장비 전원을 끄는 방식도 병행한다. 대부분 원격으로 설정을 변경하지만 노후 장비 등 원격 제어가 어려운 경우 현장에서 직접 전원을 차단한다.

이번 조치는 스마트안경이나 초소형 카메라로 시험 문제를 촬영해 외부로 전송하고 AI로 정답을 확인하는 등의 부정행위를 막기 위한 것이다. 정부는 앞서 스마트기기 반납과 시험장 감독 강화, 통신기록을 통한 사후 추적 등의 대책을 발표했다.

공공 와이파이를 차단하더라도 개인이 설치한 공유기나 휴대전화 테더링을 통한 인터넷 접속은 가능하다. LTE·5G 이동통신망도 정상 운영된다.

통신 3사는 시험 이후 부정행위 의심 사례가 발견되면 수사기관의 적법한 요청에 따라 관련 자료를 제공하는 방식으로 조사에 협조할 방침이다.

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