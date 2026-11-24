난방을 시작하면 실내 온기를 유지하려고 창문을 닫아두는 시간이 길어진다. 환기를 소홀히 하면 실내에서 발생한 오염물질과 습기가 빠져나가지 못하고 냄새나 색으로 알아차리기 어려운 라돈도 쌓일 수 있다. 겨울철 환기가 더 중요한 이유와 올바른 환기 방법을 알아본다.

겨울철 창문을 닫아두면 실내 오염물질과 습기가 쌓일 수 있어 주기적으로 환기해야 한다. 클립아트코리아

◆ 환기 줄면 라돈·습기 쌓여

라돈은 토양과 암석 속 우라늄이 붕괴할 때 생기는 무색·무취의 방사성 기체다. 토양 가스가 바닥과 벽의 균열, 배관 주변 틈을 통해 건물 안으로 들어올 수 있다. 라돈은 폐암의 주요 원인 중 하나로 알려져 있다. 겨울철에는 창문을 닫아두는 시간이 길어져 실내 라돈 농도가 높아지는 경향이 있다.

국립환경과학원이 2019년 12월부터 이듬해 3월까지 전국 공동주택 1957가구를 조사한 결과 겨울철 실내 라돈 농도는 평균 74Bq/㎥였다. 하루 세 차례 이상 환기한 가구의 평균 농도는 69.3Bq/㎥로, 세 차례 미만 환기한 가구의 74Bq/㎥보다 낮았다. 한 번 환기할 때 30분 이상 창문을 연 가구의 평균 농도도 70Bq/㎥로, 30분 미만 환기한 가구의 75.3Bq/㎥보다 낮게 나타났다.

실내 공기 중 수증기가 차가운 창문에 맺히면 결로가 생길 수 있다. 클립아트코리아

환기를 해야 하는 이유가 라돈 때문만은 아니다. 조리와 샤워, 빨래 건조 등으로 실내 습도가 높아지면 차가운 창문이나 외벽에 수증기가 물방울로 맺혀 결로가 생길 수 있다. 결로가 반복되면 벽이나 창틀이 축축해져 곰팡이가 자라기 쉬워진다. 창문을 열어 환기하면 실내 습기와 오염물질을 밖으로 내보낼 수 있다.

◆ 거주 지역 라돈 농도 높은 폐경 여성, 심부전 위험도 높아

라돈 노출과 심장 건강의 연관성을 살펴본 연구가 국제학술지 ‘JAMA Network Open’에 발표됐다. 연구에 따르면 거주 지역의 라돈 농도가 높은 폐경 여성은 심부전 발생 위험도 높게 나타났다.

미국 노스캐롤라이나대 에릭 휘슬 교수 등이 참여한 연구진은 미국 폐경 여성 4만3188명(평균 연령 63세)을 평균 16.2년 추적했다. 관찰 기간 3446명에게 심부전이 발생했다.

참가자 거주 지역의 라돈 농도를 기준으로 비교한 결과, 4pCi/L 초과 지역에 사는 여성은 2pCi/L 미만 지역에 사는 여성보다 심부전 발생 위험이 19%, 심부전 사망 위험이 37% 높았다. 반면 2~4pCi/L 지역에서는 심부전 발생과 사망 위험의 뚜렷한 증가가 확인되지 않았다.

겨울철에는 창문을 닫아두는 시간이 길어 실내 라돈 농도가 높아질 수 있다. 클립아트코리아

연구진은 라돈에서 나오는 방사선이 심장세포 손상과 염증·섬유화 등 심장 기능 변화에 영향을 미칠 수 있다고 설명했다. 라돈 농도는 개인 주택에서 직접 측정한 값이 아니라 참가자의 거주 지역을 바탕으로 분류한 수치였다.

◆ 라돈 농도 측정하고 유입 틈 막아야

라돈은 눈에 보이지 않고 냄새도 없어 측정해야 실내 농도를 알 수 있다. 현행 ‘실내공기질 관리법 시행규칙’에 따르면 공동주택의 실내 라돈 권고기준은 148Bq/㎥ 이하다. 이는 약 4pCi/L로, 앞서 연구에서 심부전 위험이 높게 나타난 라돈 농도 기준과 비슷한 수준이다. 신축 공동주택 시공자는 입주 전에 실내공기질을 측정하고 결과를 공고해야 한다.

측정 결과 라돈 농도가 기준을 넘으면 바닥·벽의 균열과 배관 주변 틈을 막아 유입을 줄인다. 환기와 틈새 보강으로도 농도가 낮아지지 않으면 건물 하부에 배출관과 환기팬을 설치하는 저감 설비를 검토할 수 있다.

◆ 하루 세 차례 맞통풍으로 환기…미세먼지 나쁜 날엔 짧게

질병관리청은 겨울철 하루 2~3시간 간격으로 세 차례, 한 번에 10~30분 창문을 열어 환기하도록 권고한다. 환기는 오전 10시 이후부터 저녁 7시 사이에 하는 것이 좋다. 서로 마주 보는 창문을 함께 열어 맞바람이 통하게 하면 환기 효과를 높일 수 있다.

조리할 때 주방 후드를 켜면 음식 조리 과정에서 생기는 오염물질이 실내에 퍼지는 것을 줄일 수 있다. 클립아트코리아

맞통풍이 어려운 집은 열 수 있는 창문을 열고 주방 후드나 욕실 환풍기를 활용한다. 요리할 때는 후드를 가동하고 조리가 끝난 뒤에도 잠시 더 켜두면 조리 과정에서 생긴 오염물질이 실내에 퍼지는 것을 줄이는 데 도움이 된다.

공기청정기는 실내 먼지를 줄이는 데 도움을 주지만 이산화탄소와 수증기를 실외로 내보내지는 못한다. 바깥 공기가 나쁜 날에도 실내 오염물질이 쌓이지 않도록 환기하는 것이 좋다. 미세먼지 농도가 ‘나쁨’ 이상이면 창문을 활짝 열어 오래 환기하지 말고 짧게 환기한 뒤 물걸레로 청소한다.

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