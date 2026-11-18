경남 양산에서 사실혼 관계 아내를 흉기로 살해한 40대 남성이 앞서 아내를 테이프로 묶으려 한 혐의로 송치됐으며, 피해자 안전조치가 해제된 지 약 한 달 만에 살인 범행을 저지른 것으로 드러났다.



18일 양산경찰서에 따르면 전날 양산시 한 다세대주택 주거지에서 살인 혐의로 현행범 체포된 40대 남성 A씨는 지난 9월 6일 사실혼 관계인 50대 여성 B씨를 테이프로 묶으려 한 혐의(체포미수)로 입건됐다.

양산경찰서. 연합뉴스

A씨는 잠자는 B씨를 테이프로 묶으려다가 미수에 그쳤으며 당시 B씨 발을 테이프로 감은 뒤 B씨가 잠에서 깨자 풀어 준 것으로 조사됐다.



그는 외도를 의심해 범행했다고 진술한 것으로 알려졌다.



이 사건 이튿날 B씨는 신고했고, 경찰은 9월 15일 B씨를 상대로 피해자 조사를 하면서 스마트워치 지급을 비롯한 안전조치를 했다.



다만 B씨는 접근금지 등 임시조치와 처벌을 원하지 않는다고 밝힌 것으로 파악됐으며, 경찰은 9월 28일 A씨를 체포미수 혐의로 불구속 송치했다.



안전조치는 지난달 14일 해제됐다.



이후 A씨는 안전조치 해제 약 한 달 만인 지난 17일 오전 5시 59분께 양산시 한 다세대주택 주거지에서 B씨와 다투던 중 흉기로 찔러 살해한 혐의로 현행범 체포됐다.



A씨는 살인 혐의에 대해 일부 시인하면서도 "술에 취해 있어서 기억이 나지 않는다"고 경찰에 진술한 것으로 파악됐다.



경찰은 구체적인 범행 동기와 사건 경위 등을 조사한 뒤 18일 중으로 A씨에 대한 구속영장을 신청할 방침이다.

<연합>

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