“충남대학교와 공주대학교의 통합은 두 대학의 미래를 여는 일입니다. 이번이 마지막 기회가 될 수도 있다는 절박한 심정으로 이 자리에 섰습니다.”

18일 오전 8시50분 충남대학교 정문. ‘충남대학교의 더 큰 미래, 함께 길을 열어주십시오’라는 글귀가 담긴 피켓을 든 김정겸 충남대학교 총장이 출근하는 구성원들에게 연신 인사를 했다.

김정겸 충남대 총장이 18일 오전 공주대와의 통합을 위한 출근길 호소 중 만난 학생들과 인사하고 있다. 강은선 기자

오전 수업을 듣기 위해 강의실로 향하던 학생들은 통합을 호소하는 내용의 피켓을 들고 선 김 총장을 보고 당황해하면서도 관심을 보였다. 가던 발걸음을 멈추고 지켜보거나 김 총장에게 다가가 먼저 악수를 청하는 학생·직원도 있었다.

충남대와 공주대의 통합이 기로에 선 가운데 김정겸 충남대 총장이 직접 구성원 설득에 나섰다.

김 총장은 이날부터 30일까지 주중 9일간 매일 오전 8시30분부터 1시간동안 정문 주차 차단기 옆에서 통합을 위한 ‘출근길 호소’에 돌입한다.

김 총장이 ‘길 위의 소통’을 선언하고 나선 건 통합에 대한 ‘절박함’이다.

그는 “통합은 한 대학이 손해를 보거나 학과가 없어지는 게 아닌 더 큰 미래를 위해 두 대학이 손을 잡는 것”이라며 “충청권 대학의 경쟁력 확보를 위해서도 꼭 필요하다”고 강조했다.

충남대는 지난 9월 공주대와의 통합신청서에 대한 투표에서 찬성 46.58%, 반대 53.42%가 나오면서 통합에 제동이 걸렸다. 찬성 과반에 3.42%포인트 모자랐는데 학부생 90.71%에 달하는 반대가 결정적이었다.

충남대 학무회의가 지난달 29일 충남대-공주대 통합신청서를 다시 제출키로 결정한 데 이어 이달 16일 충남대·공주대통합추진위원회도 ‘통합신청서 제출 추진안’을 재차 의결했다.

김정겸 충남대 총장이 18일 오전 학교 정문에서 공주대와의 통합을 호소하고 있다. 강은선 기자

충남대 구성원의 재투표는 오는 30일부터 내달 2일까지 사흘간이다. 이미 통합신청서안을 찬성한 공주대는 따로 재투표를 하지 않는다.

구성원 재투표는 기존 통합신청서안으로 진행한다. 다만 기존 통합신청서안에 대한 학생들의 반대가 컸던 만큼 이를 보완하는 이행보장안을 함께 제시해 구성원들의 뜻을 물을 예정이다. 이행보장안에는 학과의 현행 유지, 교원·직원·조교의 신분과 근무지, 졸업장과 입학전형 이행 기준 및 절차 등이 담겼다.

직군별 반영비율은 교수 50%, 직원·조교 30%, 학부생 15%, 대학원생 5%로 기존과 같다. 합산 찬성률이 과반을 넘으면 통과된다. 학생들은 앞서 10일 교내 집회를 열고 반영비율 재논의 등을 요구했지만 받아들여지지 않았다.

김 총장은 “지난 수개월간 두 대학의 통합을 위해 달려왔지만 구성원의 의견을 듣고 소통하는 게 무엇보다 중요하다”며 “대학본부에서만 진행하던 학내 구성원과의 대화 방식에서 벗어나 출근하는 교직원과 학생들을 직접 만나 통합의 필요성과 당위성을 설명하겠다”고 말했다.

재투표까지 남은 일주일동안 학생들과도 심도있는 대화에 나설 예정이다.

김 총장은 “30일 전까지 단과대학별로 경청 투어를 할 계획”이라며 “총장과의 대화의 장은 언제든지 열려있으니 상호 설득하는 과정에서 공감대를 형성할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

충남대는 2005년 충북대, 2006년 공주대, 2011년 공주교대와 통합을 추진했지만 불발됐다. 2022년에도 한밭대와 통합에 시동을 걸었으나 성사되지 않았다. 공주대와는 이번이 두 번째 통합 추진이다.

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