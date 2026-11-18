로또 2등에 당첨되는 꿈을 꾼 직장인이 실제 복권을 구매했다가 1등에 당첨돼 약 31억원을 받게 됐다.

18일 직장인 익명 커뮤니티 블라인드에는 최근 ‘로또 1등!’이라는 제목의 게시물이 올라왔다. 작성자 A씨는 금요일 밤 로또 2등에 당첨되는 꿈을 꿨다고 밝혔다.

꿈이 워낙 생생해 그냥 지나칠 수 없었던 A씨는 복권 판매점에서 자동으로 5000원어치를 구매했다. 당첨 결과는 추첨 직후에는 확인하지 않았다.

블라인드 캡처

A씨는 다음 날 회사에서 복권 당첨 여부를 확인했고, 예상과 달리 1등에 당첨된 사실을 알게 됐다. 그는 “회사에서 확인하고 밖으로 나가 음소거로 환호를 질렀다”며 “1등이라니 아직도 실감이 나지 않아 번호를 수십 번이나 다시 확인했다”고 전했다. 이어 “너무 벅차서 잠도 오지 않고 심장이 계속 뛴다”고 덧붙였다.

A씨는 당첨 사실을 공개한 이유에 대해서도 설명했다. 축하를 받고 싶은 마음과 함께 어려운 시기를 보내는 사람들에게 좋은 기운을 나누고 싶었다는 것이다. 당첨 복권 사진과 당첨 조회 화면도 게시물에 첨부했다.

복권을 구매한 장소는 특별한 명당이 아니었다. 그는 집에서 걸어서 10분 정도 거리에 있는 동네 판매점에서 복권을 샀다고 밝혔다. 당첨 이후 퇴사할 계획이 있느냐는 질문에는 “회사는 다녀야 한다”라고 답해 눈길을 끌었다. 또한 당첨금이 입금되면 추가 인증을 하겠다는 말도 덧붙였다.

이번 당첨은 지난 14일 추첨한 제1250회 로또복권에서 나왔다. 1등 당첨번호는 1·5·18·23·27·28이며 보너스 번호는 8이다. 1등은 모두 9게임으로, 게임당 당첨금은 세전 31억316만4459원이다.

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