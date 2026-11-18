강원개발공사는 18일 평창군청에서 평창군, 한국동서발전과 ‘바람연금 실현을 위한 공공주도 육상풍력 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 평창군 풍력자원을 활용해 공공이 주도하고 지역주민이 개발이익을 공유하는 주민참여형 육상풍력 사업을 추진하기 위해 마련됐다.

바람연금 실현을 위한 공공주도 육상풍력 업무협약 모습. 강원개발공사 제공

지난 5월 강원도, 강원개발공사, 한국동서발전과 체결한 강원권 바람연금 실현 업무협약의 후속 조치다.

공사는 협약에 따라 사업 추진을 위한 특수목적법인(SPC) 설립과 출자구조 및 수익배분 방식 설계를 주관한다.

특히 주민의 사업 참여를 통해 발전수익을 지역사회와 공유할 수 있는 바람연금 구조를 설계하는 데 중점을 둘 계획이다.

평창군은 사업 추진에 필요한 인허가 등 행정절차와 주민 의견수렴을 지원하고 한국동서발전은 발전량 산정과 사업성 분석, 금융조달 및 발전시설 건설·운영 등을 담당한다.

세 개 기관은 평창군 내 방림풍력(80MW), 도사리풍력(80MW), 흥정풍력(40MW) 등 총 200MW 규모의 육상풍력 공동개발을 추진한다.

이를 위해 오는 12월부터 사업별 주민설명회를 개최하고 발전사업허가 신청 등 관련 절차를 추진할 계획이다.

김태헌 강원개발공사 사장은 “지역의 풍력자원을 활용한 개발이익이 지역주민에게 돌아갈 수 있도록 하는 것이 이번 사업의 중요한 목표”라며 “발전수익을 지역사회와 공유함으로써 지역과 함께 성장하는 공공주도 육상풍력 사업을 추진하겠다”고 말했다.

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