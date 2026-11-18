대학수학능력시험(수능)을 하루 앞둔 18일, 정부가 급조한 ‘AI 부정행위 방지 대책’에 일선 교육 현장이 발칵 뒤집혔다.

시도교육청마다 제각각인 지침 속에 교사들이 직접 문구점을 돌며 스티커를 사 모으는 진풍경이 벌어졌고, 급히 동원된 추가 감독관 8400명은 원격으로 약식 교육을 받는 등 하루 종일 혼선이 빚어졌다. 여기에 여당 청년조직이 감독 부실 신고 창구까지 개설하면서 교원들의 분노가 극에 달했다.

2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 경기 용인시 수지구 죽전고등학교에 초소형 카메라와 인공지능(AI)을 활용한 부정행위 대책에 따른 후드티, 단추 있는 옷 착용 자제 관련 안내문이 붙어 있다. 뉴스1

이날 교육계에 따르면 교육부는 전날 수험생 옷의 단추마다 스티커를 부착해 초소형 카메라 부정행위에 대비하겠다는 대책을 내놓고도 정작 물량 확보와 배포는 일선 현장에 떠넘겼다. 교육부 관계자는 “스티커를 사서 학교까지 보내는 게 훨씬 비효율적이라고 판단해 교육청이나 학교에서 자체적으로 하도록 정리가 됐다”며 “교육부에서는 스티커를 학생 스스로 붙이도록 하는 방법 등 지침만 안내했다”고 해명했다.

교육부의 안일한 판단에 일선은 그야말로 아수라장이 됐다. 서울시교육청은 자체적으로 스티커를 일괄 구매해 시험장 학교에 배부했지만, 일부 지역에선 교사들이 직접 시중 문구점과 온라인 쇼핑몰 등을 뒤져 스티커를 구입하는 사례까지 확인됐다. 한 교원단체 관계자는 “시험장 학교들이 직접 스티커를 구하러 다니느라고 난리”라며 “스티커 배포 여부가 교육청마다 다르다. 교육부가 정확한 지침을 내리지 않으니 굉장히 큰 혼란을 빚고 있다”고 했다.

시험 당일 반입 가능한 필기구 지침이 이날 오전 급변경된 것도 혼란을 키웠다. 흑색연필만 반입을 허용하고 기존 지우개·수정테이프·샤프심 등이 제외되면서, 교육부는 대체 필기구를 부랴부랴 구매해 이날 전국 시도교육청으로 급파했다. 한 수험생 커뮤니티에는 “연필에 달린 지우개는 허용되는 것인가”, “이랬다저랬다 해 헷갈린다, 큰일이다” 등 질문과 비판이 쏟아졌다. 수차례 지침이 바뀐 탓에 고사장 안내 방송 문구 역시 종일 수정 작업이 반복됐다.

18일 서울 종로구 교보문고 광화문점 문구 코너에 진열된 흑색 연필. 연합뉴스

인력 차출 과정도 도마에 올랐다.

질병이나 자녀 수능 응시 등 개인 사정으로 감독 업무에서 제외됐던 교사들까지 대거 재동원된 것으로 알려졌다. 서울시교육청 등은 일반 교육행정직과 직속기관 직원까지 투입하며 인력 메우기에 나섰다. 충남도교육청은 수능 부정행위 대책으로 기존 복도 감독관에 부정행위 전담관 144명을 추가하기로 했다. 세종시교육청은 관내 16개 시험장에 장학사 16명을 전담 인력으로 배치하고, ‘시험실 감독관-전담 인력-교육청’으로 이어지는 대응체계를 운영한다.

더욱 큰 문제는 부실한 사전 교육이다.

통상 수능 감독관은 시험 전날 오후 대면 모임을 통해 감독 요령을 철저히 숙지하지만, 이번에 추가 배정된 감독관들은 이날 오후 중 ‘줌(ZOOM)’ 등을 통한 약식 교육으로 갈음했다. 이미 한 달 전 차출된 기존 감독관들도 초소형 카메라 식별법 등 새로운 지침을 하루 만에 익혀야 했다.

한 현직 교사는 “기존 배치된 감독관들은 하루 만에 추가 교육까지 받아야 하고 추가 배치된 교원들은 더 힘든 상황”이라며 “추가 차출됐을 때 아프거나 개인적 사유가 있으면 서류를 내야 거부할 수 있기 때문에 상급관리자와의 갈등 문제도 크게 빚고 있다”고 토로했다.

수능을 하루 앞둔 18일 시험장에 투입되는 감독관들이 세종시 보람고등학교에서 열린 부정행위 대응 교육에 참석하기 위해 등록 절차를 밟고 있다. 연합뉴스

이런 가운데 여당이 ‘감독 부실’ 신고를 받겠다고 나서면서 교원들의 공분을 샀다. 더불어민주당 전국청년위원회가 이날 개설한 ‘AI치팅 제보센터’의 신고 항목에는 ‘감독 부실’이 포함됐다. 가뜩이나 옷깃·소매 등 복장 점검에 필기구 배분, 스티커 부착까지 감독관의 업무가 폭증한 상황에 교원들을 압박한다는 지적이 쏟아졌다. 교사노조는 “우는 교사 뺨 때리는 격”이라고 비판했고, 전교조는 “당장 ‘감독 부실 신고’ 창구를 폐쇄하고 사과하라”고 촉구했다. 평등교육실현을위한전국학부모회도 “수능 감독교사를 잠재적 신고 대상으로 만들었다”며 “AI 부정행위 방지 대책의 책임을 현장 교사에게 전가하지 말고 국가 차원의 제도와 기술적 대책을 마련하라”고 규탄했다. 민주당 전국청년위원회는 논란이 커지자 “제보센터의 ‘감독 부실 신고’는 수능 감독교사 책임을 묻기 위해 만든 것이 아니다”라면서 감독 부실 신고를 ‘시험 운영 개선 제보’로 정정했다.

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