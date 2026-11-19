카카오뱅크, 몽골 ‘M bank’ 2대 주주로

카카오뱅크는 몽골 디지털 은행인 ‘M bank’에 전략적 지분 투자를 진행한다고 18일 밝혔다. 이로써 카카오뱅크는 M bank의 지분 15%를 확보하며 2대 주주가 됐다. 상품·서비스 공동 개발, UX·UI 자문, 중앙아시아 공동 진출 등 다방면에서 협업을 추진할 계획이다. M bank는 2022년 설립된 몽골의 유일한 디지털 은행으로 영업 개시 4년여 만에 몽골 전체 인구의 20%에 달하는 약 70만명의 고객을 확보했다.

BC카드, 피클과 ‘AI 결제서비스’ 추진

BC카드가 스타트업 피클(Pickle)과 인공지능(AI) 에이전트 기반 결제 서비스 ‘에이전틱 페이(Agentic Pay)’ 기술 검증·사업화를 위한 업무협약(MOU)을 맺었다고 18일 밝혔다. 이는 양사의 AI 기술·결제 인프라를 바탕으로 AI 에이전트 기반 결제 서비스의 가능성을 검증하고 새로운 사업 기회를 모색하기 위해 추진됐다. 양사는 금융당국 제도 정비 방향에 맞춰 서비스가 구현될 수 있도록 기술검증을 단계적으로 추진할 계획이다.

케이뱅크 ‘뚜벅뚜벅 만보기’ 서비스 출시

케이뱅크는 일상 속 걷기로 포인트를 받을 수 있는 ‘뚜벅뚜벅 만보기’ 서비스를 출시했다고 18일 밝혔다. 고객의 걸음 수에 따라 포인트를 지급하는 리워드형 서비스로, 이용 성향에 따라 매일 걷는 ‘일반 모드’와 7일간 목표에 도전하는 ‘챌린지 모드’ 중 하나를 선택할 수 있다. 케이뱅크 계좌가 없어도 이용하고 포인트를 적립할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지