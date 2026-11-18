한국산업은행의 일곱 번째 KDB생명 매각 시도도 실패로 돌아갔다.

산은은 18일 KDB생명 매각 우선협상대상자인 한투와 매각 협상이 종료됐다고 밝혔다. 산은과 한투는 8월13일부터 매매계약 협상을 진행해 왔으나, 최종 합의에 이르지 못했다.

KDB생명의 취약한 자본 건전성이 끝내 발목을 잡은 것으로 분석된다. KDB생명의 지급여력비율(K-ICS·킥스)은 올해 6월 기준 78.7%에 그친다. 금융당국 권고 수준인 130%에 크게 밑돈다. 이에 한투는 산은에 KDB생명 1조원 증자, KDB생명 발행 신종자본증권 인수 등을 요구했지만, 산은이 이를 수용하지 못한 것으로 알려졌다. 산은은 2014년부터 12년째 KDB생명의 새 주인을 찾고 있으나 번번이 실패했다. 이번까지 일곱 차례 매각 시도가 모두 무위로 돌아갔다.

KDB생명을 포기한 한투의 유력한 인수 대안은 BNP파리바카디프생명이다. 한투는 사업 포트폴리오 확대를 위해 보험사 인수를 꾸준히 추진해왔다.

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