미래에셋생명 해킹 사고로 빠져나간 개인신용정보가 1만건을 넘어선 것으로 파악됐다. 가상자산거래소 고팍스 운영사인 스트리미의 유출 규모도 크게 늘었다.

서울 중구 미래에셋증권 본사 모습. 연합뉴스

18일 금융위원회가 국회 정무위원회 소속 한창민 사회민주당 의원실에 제출한 자료를 보면 지난 5일 기준 미래에셋생명의 개인신용정보 유출 규모는 1만418명으로 집계됐다. 당초 알려진 6800명 수준에서 현장점검을 거치며 피해 규모가 불어난 것이다. 유출 정보에는 고객 이름과 주민등록번호, 전화번호 등 기본 인적사항뿐 아니라 계좌번호, 퇴직소득원천징수영수증, 퇴직연금 현황도 포함됐다.

스트리미의 피해 규모도 확대했다. 업체는 지난 9월 해킹 사고와 관련해 당초 9명의 정보만 유출됐다고 공지했지만, 실제로는 고객과 전현직 임직원 등 2009명의 정보가 새어 나간 것으로 확인됐다.

금융위원회는 이날 자산 2조원 이상, 종업원이 300명 이상인 대형 금융사에 대해 보안 취약점 분석·평가 주기를 연 1회에서 연 2회로 늘리는 내용의 규정변경을 예고했다.

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