올해 9월 국내 은행의 원화 대출 연체율이 같은 달 기준 10년 만에 가장 높은 수준으로 올랐다. 자금난에 허덕이는 기업이 늘면서 은행들의 ‘깡통 대출’ 규모도 늘고 있다.

서울의 한 시중은행 대출창구의 모습. 뉴스1

18일 금융감독원이 발표한 ‘2026년 9월 말 국내 은행의 원화 대출 연체율 현황(잠정)’에 따르면 국내은행의 1개월 이상 원리금 연체 기준 대출 연체율은 0.59%로 집계됐다. 전월(0.69%) 대비 0.10%포인트 하락했지만 9월 기준으로는 2016년(0.80%) 이후 최고치다.



전년 동월과 비교해 연체율은 전 부문에 걸쳐 상승했다. 기업대출은 0.11%포인트 오른 가운데 대기업 연체율이 0.21%포인트나 급등했다. 중소기업은 0.10%포인트, 중소법인은 0.11%포인트, 개인사업자는 0.08%포인트씩 올랐다. 가계대출 연체율도 0.02%포인트 상승했다. 주택담보대출과 이를 제외한 가계대출 연체율은 각각 0.03%포인트, 0.04%포인트 상승했다.



금감원 관계자는 “전년 동기 대비 모든 부문의 연체율이 상승하는 등 중장기적 상승세가 지속되고 있다”며 “금리 상승 기조 등 대내외 여건 및 연체채권 상매각의 기저효과 감안 시 연체율이 반등할 가능성이 있다”고 말했다.



은행의 무수익여신 규모도 급증하는 추세다. 금감원 전자공시에 따르면 4대 은행(KB국민·신한·하나·우리은행)의 올해 3분기 말 무수익여신 잔액은 총 5조873억원으로 집계됐다. 무수익여신은 연체 여신과 부도·채무상환 능력 악화 등으로 이자를 수익에 반영하지 않는 이자 미계상여신을 합한 것으로 흔히 ‘깡통 대출’로 불린다.



4대 은행 무수익여신은 2022년 말 2조2772억원, 2023년 말 2조7525억원, 2024년 말 3조1787억원, 작년 말 3조8468억원 등으로 급증했다. 이 중 기업의 무수익여신이 눈에 띄게 늘었다. 4대 은행의 기업 무수익여신 잔액은 지난해 말 2조6236억원에서 올해 3분기 말 3조7779억원으로 1조1543억원(44.0%) 뛰었다. 반도체 활황의 온기가 전체로 이어지지 않으며 자금난에 몰린 기업들이 급증했다는 의미다.

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