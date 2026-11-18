수능 직후 대학별 논술고사를 앞둔 대학가가 ‘AI(인공지능) 커닝’을 막기 위한 대책 마련에 분주하다.



AI 안경은 물론 펜과 옷의 단추 등에 숨길 수 있는 초소형 카메라까지 경계하면서 개인 필기구 사용을 제한하고 토시·앞치마 지급도 검토하고 있다. 그러나 신종 기기를 확실하게 차단할 방안은 아직 마련되지 않았다. 일부 대학은 고사 직전에야 최종 유의사항을 안내할 예정이어서 수능과 논술을 잇달아 준비하는 수험생들의 부담도 커지고 있다.

18일 대학가에 따르면 세무사 시험 수석 합격자의 AI 활용 부정행위 자수 이후 대학들의 경계 대상은 일상용품으로까지 넓어졌다.



서울대는 대학별 고사에서 토시와 앞치마를 지급하는 방안을 검토하고 있다. 경희대는 기존에 연습장에는 사용할 수 있었던 개인 샤프도 금지하고, 고사장에서 지급한 펜만 사용하도록 하는 방안을 추진 중이다. 옷의 단추를 가릴 수 있는 물품 도입도 고민하고 있다. 성균관대 역시 기념품으로 제공하던 펜을 고사 중 유일하게 사용할 수 있는 필기구로 지정하는 방안을 검토 중이다.



점검해야 할 물품이 늘어난 가운데 논술고사 지원자도 증가했다.



이번 주말 논술고사를 치르는 고려대·건국대·서강대·경희대는 모두 올해 논술전형 지원자가 지난해보다 10% 이상 늘었다. 고려대는 2만5147명에서 2만8046명으로 11.5%, 건국대는 2만2098명에서 2만4458명으로 10.7% 증가했다. 서강대 역시 1만8420명에서 2만1145명으로 14.8% 늘었다.



지원자는 늘었지만 취재한 대학 가운데 감독 인력 증원을 확정해 발표한 곳은 아직 없다. 고려대는 감독관 증원이 필요하고 효과도 충분하다고 판단되면 인력을 늘릴 수 있다는 입장이다. 경희대는 올해 논술 응시 대상자가 3만5000여명이고 감독관은 1200명으로, 단순 계산하면 감독관 1명당 수험생 약 29명꼴이다.

최종 대책 안내도 고사 직전까지 늦어지고 있다.



논술고사 전까지 관리 방안을 마련하고 있지만 일부 대학은 고사 전날에야 최종 유의사항을 공지할 예정이다. 수능을 앞두고 유의사항을 잇달아 바꾸면 혼란을 줄 수 있어 안내 시점도 고민하고 있다. 수험생들은 수능을 치른 뒤 짧은 시간 안에 개인 필기구의 사용 범위와 복장·소지품의 추가 제한 여부 등을 확인해야 한다. 여러 대학에 지원한 경우 대학마다 다른 유의사항을 따로 살펴야 하는 부담도 있다.



고려대 미디어문예창작학과에 재학 중인 이지영(25)씨는 “AI 안경이야 잘 들여다보면 빛이 난다거나 카메라가 티가 날 수 있는데 초소형 카메라는 논술시험에서 맨눈으로 적발하기 어렵지 않을까 생각한다”며 “어디에 달고 올지 모르는 것”이라고 말했다. 회계사 시험을 1년째 준비하는 고려대 휴학생 한예린(21)씨도 “단순히 국가 자격증 시험뿐만 아니라 수능까지 AI가 어디까지 퍼져 있는지조차 모르니까 학생들도 불안해한다고 생각한다”고 했다.



대학들은 부정행위가 확인되면 불합격 처리와 형사고발 등으로 엄정하게 대응하겠다는 입장이다. 서울시립대는 지난달 논술고사장에서 스마트안경을 착용하거나 소지하다 적발된 수험생 2명을 퇴실시키고 업무방해 혐의로 경찰에 고소했다. 고려대도 중대한 입시 부정행위는 내부 논의를 거쳐 형사고발을 검토할 수 있다고 밝혔다.

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