이재명 대통령이 18일(현지시간) 중국 선전에서 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 갖고 “한반도의 평화와 안정은 양국의 공동이익에 해당하는 만큼, 함께 노력해서 한반도 평화공존의 시대를 열어나가기를 바란다”고 말했다. 19일 미·중·러 정상회담을 하루 앞두고 중국에 한반도 평화를 위한 협력을 요청한 것이다. 한국 측은 시 주석이 북·미 대화 등 긴장 완화 노력을 지지하고 건설적 역할을 지속하겠다고 밝혔다고 전했다. 양국은 한·중 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 협상 타결도 선언했다.

10개월 만에 세 번째 정상회담 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 18일(현지시간) 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의가 열리는 중국 선전에서 가진 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 이 대통령은 “한반도 평화와 안정은 양국의 공동이익에 해당하는 만큼 함께 노력해서 한반도 평화공존의 시대를 열어나가기를 바란다”고 말했다. 선전=이제원 선임기자

이 대통령은 모두발언에서 “1년 전의 약속대로 한·중 관계의 전면 복원 흐름은 공고히 자리를 잡았다”고 평가했다. 올해 상반기 양국 교역액이 전년 동기보다 50% 가까이 늘었고 인적 교류도 1000만명을 돌파할 것으로 예상된다고 소개했다. 이어 “한·중 간 전략적 협력 동반자 관계가 성숙하게 발전해 나가기 위해서는 한반도의 평화와 안정이 뒷받침돼야 한다”고 강조했다.



위성락 국가안보실장은 서면브리핑에서 이 대통령이 한반도 문제를 한국의 사활적 이익이라며 중국의 건설적 역할을 요청했다고 밝혔다. 시 주석은 최근 북·중 관계 동향을 설명하고 북·미 대화 등 한반도 긴장 완화 노력을 지지한다는 입장을 밝혔다고 전했다.



양국은 FTA 서비스·투자 협상 타결을 계기로 기업들의 상호 진출을 활성화하기로 했다. 이 대통령은 내년 수교 35주년을 맞아 판다 한 쌍 도입과 문화·콘텐츠 교류 확대를 제안했다. 양국은 영화 공동제작에도 협력하기로 했다. 이 대통령은 서해 문제 해결과 중국 내 한국 국민의 권익 보호, 독립운동 사적지 보존·관리에도 협조를 요청했다.

이재명 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석이 18일(현지시간) 중국 선전 치린산장에서 한ㆍ중 정상회담을 하고 있다. 선전=연합뉴스

시 주석은 공개 모두발언에서 “양국은 모두 다자주의와 자유무역의 수혜자”라며 공급망 안정과 다자협력을 강조했다. 중국 측 회담 결과 발표에는 북·미 대화 지지나 북·중 관계 설명이 담기지 않았다. 중국 측은 시 주석이 ‘전략적 자주’와 양국 관계의 ‘정치적 기초’를 강조했고, 이 대통령이 ‘하나의 중국’ 정책을 유지하겠다고 밝혔다고 소개했다.



제33차 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 계기로 열린 회담은 선전 치린산장에서 오전 11시5분부터 40분까지 35분간 진행됐다. 지난해 11월 경주, 올해 1월 베이징에 이어 10개월 만에 열린 세 번째 정상회담이다. 에이펙 정상회의는 이날 ‘아시아태평양 공동체 건설, 공동번영 촉진’을 주제로 공식 일정에 돌입했다. 중국 개최는 2014년 베이징 이후 12년 만이다.

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