아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의가 18일 중국 광둥성 선전에서 공식일정에 돌입한 가운데, 국제사회의 이목은 19일 열리는 미국·중국 양자 회담과 미국·중국·러시아 3자 정상회담에 쏠리고 있다.



백악관 등에 따르면 미·중 회담은 선전 난산구 치린산장(麒麟山莊·카일린 빌라)에서 19일 낮 12시45분(한국시간 1시45분) 진행되고, 이어 오후 2시30분(〃 오후 3시30분) 미·중·러 3자 정상회담이 연달아 열릴 예정이다. 앞서 오전 9시45분 에이펙 전체회의에서 공동성명인 ‘선전 선언’을 채택한 뒤 별도 회담을 갖는 것이다. 치린산장은 선전시 당위원회와 시정부의 주요 공식 접대시설로, 20년 전 김정일 북한 국방위원장이 중국의 개혁·개방 성과를 살펴보기 위해 묵었던 산장으로 알려져 있다.

올들어 다섯 번째 만남 시진핑 중국 국가주석(오른쪽)과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽)이 18일 중국 광둥성 선전에서 열린 제33차 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 계기로 회담하고 있다. 두 정상이 만난 것은 올해 들어서만 다섯 번째로, 19일 미·중·러 정상회담을 앞두고 더 공정한 다극화된 세계질서를 강조했다.

스푸트니크 통신 제공, AFP 연합뉴스

올해 세 번째인 미·중 정상회담의 핵심 쟁점은 내년 1월10일 만료되는 ‘무역휴전’의 연장 여부다. 양국은 지난 9월 정상회담에서 각각 300억달러 규모 상품의 관세를 인하하기로 합의했으나 구체적인 시행 일정을 확정하지 못했다. 현재 중국은 “관세 인하가 선행되어야 한다”며 미국산 농산물 구매 확대를 조건으로 내세우고 있다.



이와 관련해 뉴욕타임스(NYT)는 “두 정상이 겉으로는 친분을 과시하지만 무역·투자를 둘러싼 갈등은 오히려 고조되고 있다”며 “관세에 대해선 협상의 여지를 찾을 수 있겠지만 핵심 경쟁 분야인 기술, 투자, 핵심 자재 등에서는 합의점을 찾기가 점점 더 어려워지고 있다”고 보도했다.



이어 열리는 사상 첫 미·중·러 3자 정상회담은 ‘세기의 회담’으로 주목받고 있지만 의제는 여전히 안갯속이다. 러시아는 종전 논의를 원하지만 미국은 “우크라이나는 의제가 아니다”라며 선을 그은 상황이다. 또 미국은 핵군축 틀 마련을 원하는 반면, 중국은 전부터 이에 반발해 와 사전 의제 조율부터 난항을 겪었다.



이 때문에 3국 정상이 한자리에 모이는 상징성에 비해 실질적 합의 없는 ‘사진 촬영용 회담’에 그칠 수 있다는 우려도 제기된다. 최대 관건은 공동성명 도출 여부다. 앞서 홍콩 사우스차이나모닝포스트는 3국이 ‘AI(인공지능)를 사용한 핵무기 사용 금지’ 등 비교적 이견이 적은 원론적 분야에 한해 공동성명을 준비하고 있다고 보도했다. 유리 우샤코프 크레믈궁 외교정책 보좌관은 16일 기자회견에서 “문안 협상이 진행 중”이라며 “합의에 이르지 못할 경우 각국이 자체 평가를 내놓게 될 것”이라고 예고했다.

블라디미르 푸틴(왼쪽) 러시아 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 18일(현지 시간) 중국 광둥성 선전에서 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 만나 회담에 앞서 악수하고 있다. 선전=AP연합뉴스

시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 미·중·러 회담 하루 전날 미국 견제 메시지를 냈다. 시 주석은 이날 오전 열린 에이펙 최고경영자(CEO) 서밋 개막식 기조연설에서 현재 국제 정세를 세계 경제 성장 동력 저하와 일방주의·보호주의가 심화하는 복합적 위기로 진단하며 “세계무역기구(WTO) 중심의 규칙 기반 다자무역체제 수호와 아시아태평양 자유무역지대(FTAAP) 추진”을 촉구했다. 그러면서 “관세를 낮추고 시장 접근을 확대하며 규제와 관리 기준을 정비하는 심층 개혁을 단행해 세계 각국과 발전 기회를 공유하겠다”고 약속했다. 이어 시 주석은 디지털 경제와 AI 등 첨단 분야에서의 글로벌 협력도 강조했다.



미국이 최근 전 세계를 대상으로 보호무역주의를 강화해온 데 대한 우회 비판인 동시에, 중국을 겨냥한 AI 반도체 통제에 반발하는 메시지로도 읽힌다.



같은 행사에서 푸틴 대통령도 연설을 통해 세계 경제의 파편화와 군사·정치적 위험을 거론하며 고립보다 파트너십이 필요하다고 강조했다. 푸틴 대통령은 미·중·러 3자 정상회담에 대해서는 “큰 잠재적 이익을 기대한다”면서 “군사·정치적 위험이 고조되는 시기에 절실한 것은 분열이 아닌 단결이며, 최후통첩이 아닌 대화”라고 말했다. 또 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 시작된 서방의 제재는 실패했다면서 “경쟁국의 성장을 완전히 막거나 경제를 파괴할 수는 없다”고 주장했다.



시 주석과 푸틴 대통령은 이어 공식 정상회담을 갖고 양국 관계를 공고히 했다. 푸틴 대통령은 “러시아와 중국 간 외교정책 조율은 여전히 견고하며 긍정적인 방향으로 나아가고 있다”며 “어려운 지정학적 환경 속에서도 우리는 보다 공정한 다극적 세계 질서를 구축하고자 건설적인 접근 방식을 취하고 있다”고 말했다. 이에 시 주석은 “중국과 러시아의 관계가 산처럼 흔들림 없는 관계”라고 화답했다.



두 정상의 회담은 대면 회담만 올해 들어 네 번째, 화상 회담까지 합치면 다섯 번째다. 이날 새벽 선전에 도착한 푸틴 대통령을 맞이하기 위해 시 주석의 최측근이자 공산당 서열 5위인 차이치 중앙서기처 서기가 직접 공항에 영접을 나가 각별한 예우를 표했다.

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