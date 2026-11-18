교사들 “어제 한 말은 다 잊어라”
‘사인펜 등 모두 금지’ 급박히 공지
재수생 “추가 변경 기사로 알아”
막판 점검하며 동요 않으려 애써
“흑색연필 말고 아무것도 가져갈 수 없다는 게 거짓말이 아니라고요?”
18일 오전 서울 종로구 중앙고에서 만난 재수생 박모(19)씨는 이렇게 말했다. 최종 시험장 확인을 하러 오는 길에 기사로 소식을 알았다는 박씨는 “전례 없는 일인데 시험 전날 발표돼 진위를 의심했다”며 “4년 동안 늘 쓰던 지우개와 샤프심 브랜드가 있는데, 당일에 어떤 걸 쓰게 될지 몰라 만족스럽지 않다”고 했다.
전국 학교에서 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 수험표 배부와 최종 유의사항 안내가 이뤄지는 이날까지도 정부 지침이 바뀌면서 혼란이 계속됐다.
교사들은 학생들의 긴장을 풀어주려 애쓰는 기색이 역력했다. 하지만 사전에 준비한 안내 영상과 바뀐 내용이 많고 긴급하게 변경 사항이 안내되는 등 돌발 상황이 이어졌다. 이날 오전 중앙고 3학년 2반에 모인 남학생 20여명은 2026학년도 수능 국어 시험지를 풀거나 과목 개념 정리 노트를 들여다봤다. 담임 교사 이지원씨는 수험생 유의사항 영상을 함께 시청하며 “영상과 달리 올해부터는 가방을 복도에 내놓아야 한다”며 “변경된 내용이 많지만 불안해 말고 ‘수험표, 신분증, 도시락, 물, 시계’만 생각하라”고 거듭 강조했다.
유의사항 영상이 끝난 후 교무부장의 긴급 공지로 ‘흑색연필 제외 모든 필기구의 휴대 불가’ 지침이 전해졌다. 학생들은 ‘지우개도 안 되는 거냐’라는 반응을 보였다. 이씨는 “어제 ‘어떤 컴퓨터용사인펜은 되고 어떤 건 안 되는지’ 설명했던 내용은 모조리 신경 쓰지 않아도 된다”고 했다.
학생들은 전날 정부가 내놓은 대책으로는 부정행위를 적발할 수 없을 것이라면서도 당장 시험을 앞두고 동요하지 않으려는 모습이었다.
중앙고 3학년 황수인(18)군은 “수능을 연기하는 게 맞다고 생각한다”며 “서울대 의대만 생각하고 지금껏 달려와 신경이 안 쓰이는 건 아니지만 생각하지 않으려 애쓰고 있다”고 했다. 시험장 위치를 확인하러 온 재수생 박모(19)씨는 “목표로 하는 곳의 정원 수가 많지 않다. 의대와 서울대, 연세대, 고려대를 합치면 정원이 3000명 남짓”이라며 “소수 표본이라도 유입되면 유의미한 변화가 생길 수 있어 (정부 방침이) 유감스럽다”고 했다.
수험생들은 학교 선생님들이 준비한 응원 영상을 시청하고 후배들이 준비한 레드카펫 위 장행식을 받았다. 같은 시험장에 배정된 학생들은 삼삼오오 이동했다. 일부는 ‘수액을 맞겠다’, ‘헷갈리는 개념을 정리하고, 시험 직전 확인할 노트를 만들겠다’는 계획을 밝혔다.
수능 시험장이 없는 울릉도에서는 수험생 27명이 지난 16일 배를 타고 경북 포항으로 이동했다. 울릉군은 15일 오전 사동항에서 포항으로 떠나는 울릉고 수험생들을 격려했다. 남한권 울릉군수는 “도서·벽지의 어려운 여건 속에서도 꿈을 위해 묵묵히 노력해 온 수험생들에게 박수를 보낸다”고 말했다. 재포울릉향우회와 시청 소속 울릉군 출신 공무원 모임인 삼오회 등은 포항 라한호텔에 도착해 시험을 준비하는 수험생들에게 전날 간식을 전달했다.
경찰은 수능 문답지 보관소에 무장 경찰관을 고정 배치하고, 문답지 이송과 회송 시 순찰차로 근접 호위해 안전을 확보한다.
서울경찰청은 이날부터 서울청 수능 경비 통합상황실을 운영하며 경비·교통·대테러·범죄예방 등 전 기능이 유기적으로 협력하는 종합 안전관리 체계를 가동한다고 밝혔다. 시험장 인근 집회·시위 소음관리에도 나선다. 수능 당일 오후 1시10분부터 25분간 진행되는 영어 듣기 평가 시간에는 시험장 주변 대형 화물차를 우회 유도하고, 경적을 울리는 등의 소음 유발 행위도 관리할 예정이다. 수능 전후로 발생할 수 있는 청소년 일탈행위에 대한 생활지도 안내 가정통신문도 발송한다.
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