“흑색연필 말고 아무것도 가져갈 수 없다는 게 거짓말이 아니라고요?”



18일 오전 서울 종로구 중앙고에서 만난 재수생 박모(19)씨는 이렇게 말했다. 최종 시험장 확인을 하러 오는 길에 기사로 소식을 알았다는 박씨는 “전례 없는 일인데 시험 전날 발표돼 진위를 의심했다”며 “4년 동안 늘 쓰던 지우개와 샤프심 브랜드가 있는데, 당일에 어떤 걸 쓰게 될지 몰라 만족스럽지 않다”고 했다.

“단추 있는 옷 입지 마세요” 안내영상 시청 2027학년도 대학수학능력시험 수험생들이 18일 서울 종로구 중앙고등학교에서 진행된 예비소집에서 수험표를 배부받기 전 시험 안내 영상을 시청하고 있다. 이번 수능에서는 정부의 부정행위 방지 대책에 따라 스마트기기 등 전자기기 반입이 금지되고 시험장에서 단추에 스티커를 붙이고 옷깃과 소매, 시계 등에 대한 점검이 이뤄진다. 사진공동취재단

전국 학교에서 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 수험표 배부와 최종 유의사항 안내가 이뤄지는 이날까지도 정부 지침이 바뀌면서 혼란이 계속됐다.



교사들은 학생들의 긴장을 풀어주려 애쓰는 기색이 역력했다. 하지만 사전에 준비한 안내 영상과 바뀐 내용이 많고 긴급하게 변경 사항이 안내되는 등 돌발 상황이 이어졌다. 이날 오전 중앙고 3학년 2반에 모인 남학생 20여명은 2026학년도 수능 국어 시험지를 풀거나 과목 개념 정리 노트를 들여다봤다. 담임 교사 이지원씨는 수험생 유의사항 영상을 함께 시청하며 “영상과 달리 올해부터는 가방을 복도에 내놓아야 한다”며 “변경된 내용이 많지만 불안해 말고 ‘수험표, 신분증, 도시락, 물, 시계’만 생각하라”고 거듭 강조했다.



유의사항 영상이 끝난 후 교무부장의 긴급 공지로 ‘흑색연필 제외 모든 필기구의 휴대 불가’ 지침이 전해졌다. 학생들은 ‘지우개도 안 되는 거냐’라는 반응을 보였다. 이씨는 “어제 ‘어떤 컴퓨터용사인펜은 되고 어떤 건 안 되는지’ 설명했던 내용은 모조리 신경 쓰지 않아도 된다”고 했다.

18일 서울 종로구 중앙고 3학년2반 학생들과 담임 교사 이지원씨가 2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞두고 ‘파이팅’을 외치고 있다. 소진영 기자

학생들은 전날 정부가 내놓은 대책으로는 부정행위를 적발할 수 없을 것이라면서도 당장 시험을 앞두고 동요하지 않으려는 모습이었다.



중앙고 3학년 황수인(18)군은 “수능을 연기하는 게 맞다고 생각한다”며 “서울대 의대만 생각하고 지금껏 달려와 신경이 안 쓰이는 건 아니지만 생각하지 않으려 애쓰고 있다”고 했다. 시험장 위치를 확인하러 온 재수생 박모(19)씨는 “목표로 하는 곳의 정원 수가 많지 않다. 의대와 서울대, 연세대, 고려대를 합치면 정원이 3000명 남짓”이라며 “소수 표본이라도 유입되면 유의미한 변화가 생길 수 있어 (정부 방침이) 유감스럽다”고 했다.

2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 하루 앞둔 18일 대구 중구 경북대학교 사범대학 부설고등학교에서 열린 수능 예비 소집을 마친 한 고3 수험생이 교육부가 발송한 안전안내문자를 확인하고 있다. 연합뉴스

수험생들은 학교 선생님들이 준비한 응원 영상을 시청하고 후배들이 준비한 레드카펫 위 장행식을 받았다. 같은 시험장에 배정된 학생들은 삼삼오오 이동했다. 일부는 ‘수액을 맞겠다’, ‘헷갈리는 개념을 정리하고, 시험 직전 확인할 노트를 만들겠다’는 계획을 밝혔다.



수능 시험장이 없는 울릉도에서는 수험생 27명이 지난 16일 배를 타고 경북 포항으로 이동했다. 울릉군은 15일 오전 사동항에서 포항으로 떠나는 울릉고 수험생들을 격려했다. 남한권 울릉군수는 “도서·벽지의 어려운 여건 속에서도 꿈을 위해 묵묵히 노력해 온 수험생들에게 박수를 보낸다”고 말했다. 재포울릉향우회와 시청 소속 울릉군 출신 공무원 모임인 삼오회 등은 포항 라한호텔에 도착해 시험을 준비하는 수험생들에게 전날 간식을 전달했다.

2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 하루 앞둔 18일 대구 중구 경북대학교 사범대학 부설고등학교에서 열린 수능 예비 소집에 참석한 졸업생과 검정고시생 등 N수생들이 수험생 유의 사항을 듣고 있다. 올해 수능은 현행 수능 체제로 치러지는 마지막 시험인 데다 지역의사제 도입으로 의대 정원이 늘면서 N수생이 23년 만에 최대 규모로 몰려 상위권 대학 입시 경쟁이 한층 치열해질 전망이다. 연합뉴스

경찰은 수능 문답지 보관소에 무장 경찰관을 고정 배치하고, 문답지 이송과 회송 시 순찰차로 근접 호위해 안전을 확보한다.



서울경찰청은 이날부터 서울청 수능 경비 통합상황실을 운영하며 경비·교통·대테러·범죄예방 등 전 기능이 유기적으로 협력하는 종합 안전관리 체계를 가동한다고 밝혔다. 시험장 인근 집회·시위 소음관리에도 나선다. 수능 당일 오후 1시10분부터 25분간 진행되는 영어 듣기 평가 시간에는 시험장 주변 대형 화물차를 우회 유도하고, 경적을 울리는 등의 소음 유발 행위도 관리할 예정이다. 수능 전후로 발생할 수 있는 청소년 일탈행위에 대한 생활지도 안내 가정통신문도 발송한다.

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