수능 시험실 꼼꼼히 확인 (서울=연합뉴스) 2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 서울 은평구 은평고등학교에서 수험생과 학부모가 시험실 위치를 확인하고 있다. 2026.11.18 [사진공동취재단] photo@yna.co.kr/2026-11-18 15:47:25/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

오늘 대학수학능력시험이 전국 1312개 시험장에서 실시된다. 고교 졸업생까지 포함한 응시자 55만여명이 그간 갈고닦은 기량을 유감없이 펼쳐 모두가 원하는 꿈을 이루길 응원한다. 그런데 올해 수능은 인공지능(AI)을 악용한 커닝 논란으로 1993년 첫 시행 후 사상 최악의 혼란 속에서 치러진다는 점에 마음이 무겁다. AI 기술의 급속한 발달과 그것이 교육 현장에 끼칠 부작용이 우리 사회 화두로 떠오른 것이 벌써 수년 전 일이다. 뒤늦게 교육부 등 정부 당국이 부랴부랴 대책을 쏟아내고 있지만, 그동안 대체 무엇을 했는지 참으로 탄식을 금할 수 없는 노릇이다.



정부는 수능을 하루 앞두고 수험생들 옷의 단추에 스티커를 부착한다거나 시험 도중 위급 재난 문자를 발송한다는 등 급조된 대책을 내놓았다. AI 커닝 방지엔 어느 정도 도움이 되겠으나, 애초 커닝 따위는 꿈에도 생각하지 않았을 절대다수 수험생은 도통 기분이 편치 않을 것이다. 중요한 시험 당일 누구나 가슴이 답답하고 불편해지는 것이 인지상정이다. 그런데 시험장에서 국경 검문소나 보안 시설 출입구를 연상케 하는 삼엄한 검색을 받아야 한다니, 그 불안감이 어느 정도일지 가늠하기 어렵다.



당장 시험 시간 도중 보내는 재난 문자의 경우 문제를 푸는 데 몰입한 수험생들의 집중력 유지에 부정적 영향을 미칠 가능성이 매우 크다. 이재명 대통령은 그제 “재난 문자 때문에 방해를 받은 시간만큼 시험 시간을 연장해 주는 방안도 검토하라고 지시했다”며 “2∼3분이면 조치가 끝날 것”이라고 했다. 수험생의 개인차를 충분히 고려하지 않은 부적절한 발언이다. 민감한 응시생의 경우 어수선한 분위기 속에 집중력을 잃거나 심리적으로 위축되면서 제 능력을 십분 발휘하지 못할까 봐 걱정이 된다.



‘빈대 잡으려고 초가삼간 태운다’라는 옛말이 있다. 커닝 행위 단속은 시험의 공정성 확보를 위해 필요하다. 그렇다고 수험생 대다수가 일생에 단 한 번 치르는 수능을 ‘통제’와 ‘감시’의 현장으로 전락시키는 것은 결코 바람직하지 않다. 감독관의 살벌한 통제가 난무하고 응시자들 서로 간의 감시가 일상화한 그런 시험은 교육의 취지와도 맞지 않는다. 올해 수능을 계기로 정부의 한심한 입시 등 시험 관리 대책에 대한 책임을 철저히 물어야 한다. 아울러 교육계 인사, 과학기술 전문가 등이 머리를 맞대고 AI 시대에 적합한 교육 및 학생 평가 방식을 진지하게 고심해야 할 것이다.

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