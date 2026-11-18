영국 케임브리지 백과사전이 올해의 단어로 ‘인간(human)’을 선정했다.



17일(현지시간) 영국 가디언 등에 따르면 케임브리지 백과사전은 성명을 통해 인간을 “신·동물·기계와 대비되는, 사람들이 가진 자질·결점·감정을 지닌 존재”로 정의하면서 올해의 단어로 선정했다고 밝혔다.



사전은 인공지능(AI)의 시대에 ‘인간’이라는 단어의 의미와 용법이 더욱 중요해졌으며, 시간이 지남에 따라 단어의 변화를 항상 주시해야 한다고 강조했다.



콜린 매킨토시 케임브리지 사전 편집자는 “AI의 성장은 이제 인간만이 할 수 있었던 일들에 ‘인간’이라는 단어를 명시해야 할 필요성이 생겼음을 의미한다”며 “최근 ‘사람이 직접 만들었음(human made)’과 같은 합성어의 사용 증가는 이 단어가 AI와 구별되는 인간의 작업이나 특성을 나타내기 위해 사용되게 됐음을 보여준다”고 설명했다.



가디언은 “인간과 기계의 경계가 그 어느 때보다 모호해진 세상에서, (사전이) 자연 지능의 가치를 강조했다”고 전했다.



사전은 이와 함께 남성이 외모를 최대한으로 가꾸는 행위라는 의미의 ‘룩스맥싱(looksmaxxing)’, 자신을 매력적으로 보이기 위해 인위적인 노력을 기울이는 행위인 ‘아우라 파밍(aura farming)’ 등을 올해 새로운 단어로 추가했다.

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