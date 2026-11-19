“비주류 작가들의 작품은 전시가 끝나면 작업실에 쌓이거나 버려지기도 합니다. 이런 작품들을 다시 세상과 연결할 방법을 고민했습니다.”



서양화가인 조석진 대표가 2022년 미술품 관리 플랫폼인 미술로㈜를 설립한 이유다. 미술로는 작가와 유족, 개인소장자가 맡긴 작품을 체계적으로 관리한 뒤, 전시·판매·대여할 기회를 제공한다. 조 대표는 “예술의 가치는 유명세나 시장 가격만으로 결정되지 않는다”며 “충분히 평가받지 못한 작품도 다시 바라봐야 할 가치가 있다”고 설명했다.

조석진 미술로 대표는 “한 작가의 삶은 끝날 수 있지만, 그가 남긴 작품의 이야기는 계속 이어질 수 있다”고 말한다. 이제원 선임기자

18일 미술로에 따르면 국내 작가들의 작업실이나 개인소장자의 창고 등에 방치된 미술품은 500만점에 이를 것으로 추산된다. 조 대표는 최근 서울 송파구 엠아트센터에서 가진 세계일보와 인터뷰에서 “현장에서 활동하는 작가만 5만명”이라며 “작가 1명당 10∼100점씩 보유하고 있다고 가정하면 50만∼500만점에 달한다”고 말했다. 그는 “기업체 등에서 소장한 작품까지 합치면 수천만점에 이를 수도 있다”고 부연했다.



작품이 방치되는 데는 이유가 있다. 전문 수장고를 이용하려면 매달 비용이 들고 보관한다고 해서 전시나 판매 기회가 생기는 것도 아니다. 조 대표는 “미술로가 해결하고자 하는 문제도 바로 여기에 있다”며 “잠들어 있는 작품을 단순히 쌓아두는 것이 아니라 다시 세상과 만날 수 있도록 하는 것”이라고 강조했다.

미술로는 작품의 보관과 유통을 연결하는 방식에서 해법을 찾고 있다. 엠아트센터에는 독립된 전시실 10곳이 있다. 이곳에서 보관하고 있는 작품을 선보이고 구매나 대여를 원하는 고객과 연결한다. 작품은 작가의 유명세보다 완성도와 전시 주제, 관람객과의 접점을 기준으로 선정한다. 지난해에는 경기문화재단의 ‘2025 아트경기’ 미술품 임대·전시 사업 협력사로 선정돼 공공기관과 기업에도 작품을 선보였다.



보관은 경기 광주시에 있는 전문 수장고에서 받는다. 24시간 가동하는 항온항습기로 작품에 적합한 온도와 습도를 유지하고 입·출고 및 관리 이력을 기록한다. 현재 미술로가 작가와 유족으로부터 의뢰를 받아 보관하고 있는 작품은 1000여점이다. 온라인에서는 작품 이미지와 전시 이력 등을 관리하고 인공지능(AI)을 활용해 고객 취향에 맞는 작품 추천과 해설 서비스를 제공한다.



작품 보관료는 레일 1개당 월 5만원가량이다. 레일 하나에 소형 작품 20점 이상을 걸 수 있다. 다른 전문 미술품 수장고들이 월 10만∼40만원 기본 보관료를 받는 것과 비교하면 저렴한 편이다.

작고한 작가의 작품까지 관리하는 점도 눈길을 끈다. 유족들이 작품을 보관할 공간이나 관리에 필요한 전문 지식이 부족한 경우가 많기 때문이다. 조 대표는 “2022년 사업을 시작할 때 85세 작가만 990명 정도였다”며 “이분들에겐 10년 이내에 작품을 정리해야 하는 숙제가 남아 있었다”고 설명했다. 그러면서 “작품의 상태와 소장 경위를 제때 기록하지 못하면 작품의 가치뿐 아니라 그 안에 담긴 시대의 기록도 훼손될 수 있다”고 덧붙였다.



사업이 순탄했던 것만은 아니다. 낯선 사업 모델을 설명하는 일부터 시설 운영과 작품 관리에 드는 비용까지 부담이 컸다. 그럼에도 조 대표가 일을 이어가는 이유는 오랫동안 작업실에 방치된 작품이 다시 전시되고, 고객이 그 작품을 보며 감동을 받는 모습 때문이다. 조 대표는 미술품 대여 시장을 넓힐 계획이다. 기업과 병원, 호텔, 카페 등에서 미술품을 일정 기간 빌리는 수요를 공략해 작품을 일상의 공간으로 끌어내겠다는 구상이다. 공공기관과 연계하는 모델도 준비하고 있다. 그는 “한 작가의 삶은 끝날 수 있지만 그가 남긴 작품의 이야기는 계속 이어질 수 있다”며 “좋은 작품이 유명세나 시장 규모에 좌우되지 않고 더 많은 사람에게 발견되고 사랑받는 미술 생태계를 만들고 싶다”고 힘줘 말했다.

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