18일 서울 강남구 세텍(SETEC)에서 열린 2026 서울 외국인 취업·채용박람회를 찾은 외국인들이 일자리를 찾아보고 있다. 서울시가 마련한 이번 취업채용박람회는 외국인 인재의 높은 국내 취업 수요와 기업의 구인 수요를 실제 채용으로 연결해 정착까지 지원하는 데 중점을 둔 행사로 올해 2회째를 맞았다. 박람회에는 삼성화재, 신한은행, 롯데월드 등 다양한 기업이 참여해 인재를 구했고 기업문화와 채용 특강이 이어졌다.

서울시는 18일 강남구 세텍(SETEC)에서 '2026 서울 외국인 취업·채용박람회'를 열었다. 외국인 인재의 높은 국내 취업 수요와 기업의 구인 수요를 실제 채용으로 연결해 서울 정착까지 지원하는 데 중점을 둔 행사로, 올해 2회째를 맞았다.

법무부에 따르면 국내 외국인 유학생은 30만명을 넘어섰지만 국내에서 취업하는 비율은 7명 중 1명꼴에 그친다. 반면 중소기업중앙회의 지난해 조사에서는 외국인 유학생 86.5%가량이 한국 취업을 희망했다. 중소벤처기업진흥공단의 올해 조사에서도 중소기업 78.4%가 외국인 채용 계획이 있다고 답했지만, 75.9%는 채용정보 확보와 적합한 인재 발굴에 어려움을 겪는 것으로 나타났다.

18일 서울 강남구 세텍(SETEC)에서 열린 2026 서울 외국인 취업·채용박람회를 찾은 외국인이 할랄코리아 관계자와 면접을 보고 있다.

18일 서울 강남구 세텍(SETEC)에서 열린 2026 서울 외국인 취업·채용박람회를 찾은 외국인들이 일자리를 찾아보고 있다.

18일 서울 강남구 세텍(SETEC)에서 열린 2026 서울 외국인 취업·채용박람회를 찾은 외국인들이 한국과학기술원(KAIST) 개교 이래 첫 외국인 졸업생인 모하마드 하루나 함자씨의 강의를 듣고 있다.

기업채용관에는 삼성화재와 삼성생명, 신한은행, 카카오뱅크 등 금융기업을 비롯해 롯데월드, 파크하얏트 서울, 쿠팡풀필먼트서비스 등 다양한 기업이 참여했다. 이 중 61곳은 외국인 유학생(D-2)과 구직자(D-10)가 취업에 필요한 체류자격으로 변경하는 과정도 지원한다. 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 중소벤처기업진흥공단, 국립국제교육원, 한국무역협회 등 유관기관은 외국인 인재 채용과 창업 지원제도를 안내했다.

18일 서울 강남구 세텍(SETEC)에서 열린 2026 서울 외국인 취업·채용박람회를 찾은 외국인들이 호텔롯데 롯데월드 부스에서 면접을 보고 있다.

18일 서울 강남구 세텍(SETEC)에서 열린 2026 서울 외국인 취업·채용박람회를 찾은 외국인들이 일자리를 찾아보고 있다.

서울시는 사전 예약제를 운영해 구직자는 희망 기업의 면접을 미리 잡고, 기업은 등록된 이력서로 인재를 먼저 살펴볼 수 있도록 했다. 행사장에 마련된 '원스톱 정착지원존'에서는 서울출입국외국인청과 법률·부동산·연금 관련 전문기관이 비자·체류자격, 주거, 금융 무료 상담을 진행했다. KAIST 첫 외국인 졸업생 대표 연설자였던 모하마드 하루나 함자 씨와 튀르키예 출신 언론인 알파고 시나씨는 명사 특강을 통해 한국 정착 경험을 들려줬다.

18일 서울 강남구 세텍(SETEC)에서 열린 2026 서울 외국인 취업·채용박람회를 찾은 외국인이 면접에 앞서 서류를 작성하고 있다.

18일 서울 강남구 세텍(SETEC)에서 열린 2026 서울 외국인 취업·채용박람회를 찾은 외국인이 면접 메이크업을 받고 있다.

서울시는 이번 박람회에 외국인 유학생과 국내 취업 희망자 등 3000명 이상이 찾을 것으로 내다봤다. 시는 행사를 통해 서울 기업의 우수 인재 확보를 돕고, 글로벌 인재가 서울에 머물며 성장할 수 있는 기반을 강화한다는 계획이다.

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