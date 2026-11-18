서울시는 18일 강남구 세텍(SETEC)에서 '2026 서울 외국인 취업·채용박람회'를 열었다. 외국인 인재의 높은 국내 취업 수요와 기업의 구인 수요를 실제 채용으로 연결해 서울 정착까지 지원하는 데 중점을 둔 행사로, 올해 2회째를 맞았다.
법무부에 따르면 국내 외국인 유학생은 30만명을 넘어섰지만 국내에서 취업하는 비율은 7명 중 1명꼴에 그친다. 반면 중소기업중앙회의 지난해 조사에서는 외국인 유학생 86.5%가량이 한국 취업을 희망했다. 중소벤처기업진흥공단의 올해 조사에서도 중소기업 78.4%가 외국인 채용 계획이 있다고 답했지만, 75.9%는 채용정보 확보와 적합한 인재 발굴에 어려움을 겪는 것으로 나타났다.
기업채용관에는 삼성화재와 삼성생명, 신한은행, 카카오뱅크 등 금융기업을 비롯해 롯데월드, 파크하얏트 서울, 쿠팡풀필먼트서비스 등 다양한 기업이 참여했다. 이 중 61곳은 외국인 유학생(D-2)과 구직자(D-10)가 취업에 필요한 체류자격으로 변경하는 과정도 지원한다. 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 중소벤처기업진흥공단, 국립국제교육원, 한국무역협회 등 유관기관은 외국인 인재 채용과 창업 지원제도를 안내했다.
서울시는 사전 예약제를 운영해 구직자는 희망 기업의 면접을 미리 잡고, 기업은 등록된 이력서로 인재를 먼저 살펴볼 수 있도록 했다. 행사장에 마련된 '원스톱 정착지원존'에서는 서울출입국외국인청과 법률·부동산·연금 관련 전문기관이 비자·체류자격, 주거, 금융 무료 상담을 진행했다. KAIST 첫 외국인 졸업생 대표 연설자였던 모하마드 하루나 함자 씨와 튀르키예 출신 언론인 알파고 시나씨는 명사 특강을 통해 한국 정착 경험을 들려줬다.
서울시는 이번 박람회에 외국인 유학생과 국내 취업 희망자 등 3000명 이상이 찾을 것으로 내다봤다. 시는 행사를 통해 서울 기업의 우수 인재 확보를 돕고, 글로벌 인재가 서울에 머물며 성장할 수 있는 기반을 강화한다는 계획이다.
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