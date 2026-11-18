더불어민주당 최민희 수석최고위원의 징계를 둘러싼 친명(친이재명)계와 친청(친정청래)계의 갈등에 당내 중진들까지 잇따라 가세하며 대립 수위가 높아지고 있다. 그동안 침묵을 지켜온 정청래 전 대표가 최 최고위원 징계에 공개 반대했고, 추미애 경기도지사는 김민석 대표의 책임부터 물어야 한다며 공세에 나섰다. 우원식 의원은 추 지사에게 도정에 집중하라고 직격하며 당내 갈등을 키우는 행태를 비판했다.

(왼쪽부터)추미애 경기도지사, 우원식 더불어민주당 의원. 연합뉴스

정 전 대표는 18일 페이스북에 “이재명정부의 성공을 위한 최 최고위원의 진심을 믿는다”며 “최 최고위원의 징계에 강력하게 반대한다. 당에 도움이 되지 않는 일”이라고 밝혔다. 친명계의 사퇴·제명 요구가 거세지는 상황에서 직접 최 최고위원 방어에 나선 것이다. 정 전 대표는 24일 김 대표의 당대표 취임 100일에 맞춰 최 최고위원 징계 등 여러 현안에 대한 입장을 밝힐 것으로 보인다.



추 지사는 17일 밤 페이스북에 “민주당 윤리심판원은 김민석 당 대표의 전당대회 발언 문제부터 제대로 엄중히 판단해야 한다”고 주장했다. 김 대표가 ‘반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합’ 의혹을 제기했다가 증거가 없다고 인정한 사실을 문제 삼은 것이다. 추 지사는 “이 문제를 줄기차게 제기해 온 사람을 잡기 위해 혈안이 되어 있는 작금 민주당의 상임고문으로서 늦은 밤 참다못해 충언을 아니 할 수 없다”고도 했다. 최 최고위원에게는 징계를 추진하면서 김 대표의 발언에는 책임을 묻지 않는다는 취지다.



반면 국회의장을 지낸 우 의원은 MBC 라디오에서 “추 지사도 당이 이렇게 복잡하면 말을 얹지 말고 경기도에 집중해 줬으면 좋겠다”고 직격했다. 김 대표와 정 전 대표의 갈등에 대해서도 “민주당은 김민석의 당도 아니고 정청래 당도 아니다”며 “두 사람의 갈등을 가지고 민주당이 국민들에게 이렇게 실망을 주면 안 되는 것”이라고 비판했다.



이런 가운데 민주당은 지난 13일 비공개 최고위원회의에서 최 최고위원이 단장을 맡은 ‘미디어 공공성 TF’를 해산한 것으로 알려졌다.

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