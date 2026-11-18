11월 A매치 첫 경기에서 브라질을 꺾은 일본 축구 대표팀이 모리야스 하지메 (사진)감독의 고별전에서 ‘복병’ 파라과이에 덜미를 잡혔다.



국제축구연맹(FIFA) 랭킹 17위의 일본은 17일 싱가포르 국립경기장에서 열린 ‘미즈호 블루 챌린지 더 칼랑 풋볼 시리즈 싱가포르’에서 파라과이(FIFA 랭킹 33위)에 1-2로 패했다.



사흘 전 같은 곳에서 ‘삼바군단’ 브라질을 상대로 3-2로 승리하는 등 2026 북중미 월드컵 이후 5경기 연속 무패(4승1무)를 이어갔던 일본은 올해 마지막 A매치에서는 고개를 숙였다.



특히 이번 파라과이전은 2018 러시아 월드컵 이후 지휘봉을 잡고 8년 동안 대표팀을 지휘해온 모리야스 감독과의 동행을 마무리하는 자리였기에 일본 축구 입장에서는 더욱 아쉬운 패배가 됐다. 일본 대표팀 사령탑으로 2022 카타르와 2026 북중미 월드컵에서 16강 진출에 성공한 모리야스 감독은 통산 113경기 77승17무19패의 호성적을 남겼다.



일본은 이날 경기 시작 2분 만에 코너킥 상황에서 후안 호세 카세레스에게 선제골을 내줬다. 전반 40분에는 다시 코너킥 때 구스타보 고메스에게 헤더로 추가 골을 허용했다. 일본은 후반 40분에 가서야 후쿠다 시오의 득점으로 한 골을 만회했으나 더는 파라과이 골문을 열지 못했다.



일본에 덜미를 잡혔던 브라질은 싱가포르를 상대로 7골을 몰아치며 화풀이했다. 카를로 안첼로티 감독이 이끄는 브라질은 이날 싱가포르 국립경기장에서 열린 싱가포르와의 친선경기에서 해트트릭을 폭발한 비니시우스 주니오르 등의 활약을 앞세워 7-0 대승을 거뒀다. 일본전 패배로 자존심이 구겨졌던 브라질은 이날 대승으로 2026년 A매치 일정을 마무리했다.



비니시우스는 경기 시작 이후 21분 만에 해트트릭을 완성하며 기선을 제압했다. 패한 일본전에서도 두 골을 혼자 책임졌던 비니시우스는 이날 A매치 개인 통산 첫 해트트릭을 달성하며 2연전에서 5골을 터뜨리는 절정의 골 감각을 자랑했다.



전반 31분 엔드리키가 한 골을 보태 전반을 4-0으로 마친 브라질은 후반 6분 이스테방, 후반 20분 하양의 연속 골에 이어 후반 29분엔 싱가포르의 자책골까지 이어지면서 지난해 5월 안첼로티 감독 부임 이후 최다 득점 승리를 챙겼다.

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