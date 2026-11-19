홍의락(사진) 한국가스공사 사장이 미수금 해소를 위해 가스요금 인상이 필요하다고 밝혔다.



홍 사장은 18일 세종의 한 음식점에서 열린 기자간담회에서 “올해 말 미수금이 14조~15조원, 내년에는 17조원 정도 될 것 같다”면서 “현재 유가 수준 등을 고려하면 1년에 4조원씩 늘어날 수도 있다”며 이같이 말했다. 가스공사의 지난 9월 말 기준 총 미수금은 14조6451억원으로, 이 중 도시가스 민수용 미수금이 13조8277억원에 달한다. 홍 사장은 “(미수금 해결을 위해) 제일 중요한 건 요금을 올리는 것”이라고 덧붙였다. 가스공사에 따르면, 도매요금을 메가줄(MJ·도시가스 요금을 산정할 때 사용하는 열량 단위)당 1원 인상하면 연간 약 5000억원의 수입 증가 효과가 있다고 한다.



홍 사장은 한국석유공사와의 통합 문제와 관련해 “어떤 시너지를 낼 수 있을지 고민하고 있지만 뚜렷한 방향이 나오지 않고 있다”며 “상장기업과 비상장기업을 합치는 방법이 무엇인지, 주주의 이익에 반하는 행동을 어떻게 할 수 있을지 고민이 있다”고 말했다. 해외 지분사업의 계약 변경과 금융기관의 대응 등 절차적 문제도 지적했다.



그는 미국이 대미투자 프로젝트로 압박 중인 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발사업에 대해서도 “미국은 알래스카 프로젝트를 계속 추진할 것으로 생각하지만 우리 입장에서는 너무 어려운 프로젝트”라며 “장기적으로 어떨지 모르지만 단기적으로 여름과 겨울 모두 작업하기 어려운 기후조건이어서 매우 힘들다”고 평가했다. 우리나라의 중동산 LNG 의존도는 2024년 40%대에서 올해 26%, 2028년 18% 정도까지 떨어질 것으로 내다봤다.

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