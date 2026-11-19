중소벤처기업부가 삼성전자, 현대자동차, 포스코 등 대기업과 손잡고 중소 제조기업의 인공지능(AI) 전환을 본격 지원한다. 2031년까지 민간기업과 함께 2조원을 조성해 중소기업 2000곳 이상의 스마트공장 구축을 지원하고, 창업부터 사업전환까지 기업 성장단계별 협력체계를 강화하기로 했다.

중소벤처기업부. 뉴시스

중기부는 18일 충북 청주 오스코(OSCO)에서 11개 대기업, 5개 유관기관과 이러한 내용의 ‘AI 대전환 상생협약식’을 열었다. 이번 협약은 대기업과 중소기업 간 AI 활용 역량의 격차가 제조 경쟁력의 더 큰 격차로 이어지지 않도록 대기업이 보유한 AI 기술과 제조혁신 역량을 중소제조 현장에 확산하기 위해 마련됐다.



협약체결 기관들은 중소기업의 AI 전환을 적극 지원하는 데 그 뜻을 같이 하고, △개방형혁신(오픈이노베이션) △상생형 스마트공장 △동반 사업전환 세 가지 분야 중 하나 이상에 대해 상호 협력하기로 했다.



개방형혁신 분야에서는 창업기업의 혁신기술을 대기업의 사업수요와 연결한다. 대기업이 제조AI 분야 전략과제를 발굴하고 협업 인프라를 제공하면 중기부는 사업화를 위한 정책·재정 지원에 나선다. 2031년까지 주관기관 참여 규모도 100개사로 확대한다. 상생형 스마트공장 사업은 AI를 활용해 중소기업의 제조혁신을 돕는 것이다.



이소영 중기부 장관은 “중소기업의 경우 AI 활용 역량과 투자 여력이 충분하지 않은 만큼, 대기업의 기술과 경험을 중소기업 현장에 연결하고, 중소기업의 혁신이 대기업의 경쟁력 강화로도 이어지는 상생협력이 필요하다”고 말했다.

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