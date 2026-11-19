“송도 바이오 캠퍼스가 롯데의 성장을 넘어 대한민국 바이오 산업의 경쟁력을 한 단계 높이는 중요한 전환점이 되기를 기대합니다.”



신동빈 롯데그룹 회장이 18일 인천 송도 바이오 캠퍼스에서 진행된 롯데바이오로직스의 제1공장 준공식에서 롯데의 본격적인 글로벌 의약품 위탁개발생산(CDMO) 사업 시작을 알렸다. 롯데바이오로직스는 앞으로 미국 시러큐스 공장과 송도 제1공장을 연계한 ‘듀얼 사이트’ 전략을 통해 글로벌 바이오 산업의 차세대 주역으로 성장하겠다는 의지를 내비쳤다.

신동빈 롯데그룹 회장이 18일 롯데바이오로직스 송도 바이오캠퍼스 제1공장 준공식에서 축사를 하고 있다. 롯데바이오로직스 제공

신 회장은 “바이오 사업은 롯데그룹의 미래 성장 동력이자 대한민국의 다음 세대를 이끌어갈 차세대 산업”이라며 “송도를 중심으로 양질의 일자리를 창출하고 우수한 바이오 전문 인재를 육성하는 한편, 정부와 관계기관, 고객사 및 파트너사와 긴밀히 협력해 국내 바이오 산업 발전과 국가 경쟁력 강화에 힘을 보태겠다”고 강조했다.



신 회장의 장남인 신유열 롯데바이오로직스 대표도 “송도 바이오 캠퍼스 준공은 새로운 생산시설의 완성을 넘어 대한민국 바이오 산업의 대규모 생산 역량을 높이는 데 롯데바이오로직스가 기여할 기반을 마련했다는 점에서 뜻깊다”고 했다. 신 대표는 “‘차세대 바이오의약품 위탁개발생산의 새로운 기준’이라는 새로운 비전 아래 고객이 체감할 수 있는 품질과 기술, 신뢰를 바탕으로 장기적인 관점에서 고객과 동행하는 CDMO 파트너가 되겠다”고 포부를 밝혔다.

롯데바이오로직스 송도 바이오캠퍼스 1공장 전경. 롯데바이오로직스 제공

신 대표는 2024년 2월 롯데바이오로직스 사내이사로 선임된 이후 미국 시러큐스 공장 인수전과 송도 제1공장 준공, 고객사와의 계약 체결 등에 폭넓게 관여해 온 것으로 알려졌다. 신 대표에게 첫 계열사 대표직으로 롯데바이오로직스를 맡긴 것은 롯데가 바이오를 미래 성장동력으로 삼겠다는 의지를 보여주는 대목이다.



이날 행사에는 신 회장 부자뿐 아니라 박제임스 롯데바이오로직스 대표, 박찬대 인천시장, 송영길 더불어민주당 국회의원, 이민우 산업통상부 산업성장실장 등 300여명이 참석했고 한성숙 국무총리도 영상으로 축하의 뜻을 전했다.

약 9만9558㎡ 규모로 조성된 송도 제1공장은 1만5000ℓ(리터)급 스테인리스 스틸 배양기 8기를 갖춘 총 12만ℓ 규모의 최첨단 바이오의약품 생산능력을 확보해 세포주 개발부터 완제품 생산까지 할 수 있는 역량을 갖췄다. 현재 사용승인 이후 준비 절차를 진행하고 있고, 내년부터 본격적인 상업 생산에 돌입한다.

롯데바이오로직스는 최근 글로벌 제약사와 대규모 바이오의약품 위탁생산 계약을 체결해 선제적으로 생산 물량을 확보하면서 안정적인 매출 기반을 마련했다. 한·미 양국의 생산거점인 송도 제1공장과 미국 시러큐스 공장을 연계해 글로벌 CDMO 시장에서 입지를 넓혀 나갈 방침이다. 62건 이상의 규제 기관 승인 경험과 최근 미국 식품의약국(FDA) 실사에서 무결점을 기록한 시러큐스 공장의 운영역량을 송도 제1공장에 이식할 예정이다.



롯데는 이번 송도 제1공장 가동을 통해 한 해 7000억원 이상의 매출을 올리고, 생산·품질관리·설비 분야에서 약 800명이 일하게 될 것으로 전망한다. 박 대표는 “완벽을 향한 집요함과 생명을 향한 진심이라는 새로운 미션을 바탕으로 환자의 건강과 인류의 더 나은 삶에 기여하는 기업으로 성장하겠다”고 말했다.

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