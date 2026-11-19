한화시스템이 드론을 비롯한 소형 비행체를 탐지하는 단거리 레이다를 미국에 처음 수출한다.



한화시스템은 18일 미국 방산 기술기업 리벨리온 인더스트리즈와 단거리 능동위상배열(AESA) 레이다 수출 계약을 체결했다고 밝혔다.



이번 계약은 대규모 공급에 앞서 소량의 제품을 납품하고 현지 적합성을 검증하는 시험 수출 방식으로 이뤄졌다. 계약 금액과 공급 수량은 공개되지 않았다. 한화시스템은 내년 초까지 제품을 순차적으로 납품할 계획이다. 양사는 대규모 추가 공급을 위한 후속 계약도 논의하고 있다.



이번에 수출하는 레이다는 최대 10㎞ 거리에서 드론과 소형 무인기 등 저고도 비행체를 탐지·추적할 수 있다. 미국 내 정유시설과 데이터센터, 물류센터, 경기장 등 주요 민간시설에 우선 적용될 예정이다.



이 레이다는 안테나와 본체, 전원을 하나로 합쳐 크기와 무게를 줄여 전차와 장갑차, 소형 함정은 물론 차량과 민간시설에도 설치할 수 있다. 인공지능(AI) 기술을 활용해 안개나 먼지, 전자파 간섭이 있는 환경에서도 새와 드론 등 서로 다른 비행체를 구분할 수 있도록 설계됐다.



한화시스템은 2024년부터 단거리 레이다 개발을 추진해 최근 수출용 제품을 완성했다. 현재 탐지거리 10㎞인 제품 외에 내년 초까지 5㎞와 1㎞ 제품도 선보일 예정이다. 생산 비용을 낮추기 위해 구미사업장 등에 자동화 생산라인도 구축할 계획이다.



한화시스템의 미국 수출 계약은 지난해 12월 보잉과 체결한 전투기용 디지털 항공전자 장비 공급 계약에 이어 두 번째다. 레이다 분야에서는 천궁-II 등 미사일 방어체계와 KF-21 전투기에 탑재되는 제품을 개발해 왔다. 2024년에는 이탈리아 방산기업 레오나르도와 경전투기용 AESA 레이다 안테나 공급 계약도 체결했다.



한화시스템 관계자는 “미국뿐 아니라 다른 해외 지역에서도 단거리 AESA 레이다에 대한 관심이 이어지고 있다”며 “이번 수출을 계기로 단거리 레이다를 새로운 수출 품목으로 키워나갈 것”이라고 말했다.

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