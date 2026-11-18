미국 중간선거 초접전지 중 하나로 꼽혔던 알래스카주의 연방 상원의원 선거에서 결국 민주당이 승리했다. 전통적인 공화당 우세지역이자 도널드 트럼프 대통령이 추진해 온 액화천연가스(LNG) 사업의 현장에서 연출된 이변이 한국의 대미투자에 어떤 영향을 미칠지 관심이 커지고 있다.



17일(현지시간) AP통신 등은 지난 3일 치러진 알래스카주 상원 선거 개표가 99% 완료된 상황에서 민주당 메리 펠톨라 후보가 50.12%로 45.80%를 얻은 공화당 현직 상원의원인 댄 설리번 후보를 꺾고 당선이 확정됐다고 전했다.

알래스카주 연방 상원의원 당선된 민주당 메리 펠톨라 후보. AFP=연합뉴스

알래스카는 광활한 주 면적으로 인해 개표에 오랜 시간이 걸리는 지역으로 펠톨라 후보는 이번 중간선거의 마지막 상원의원 당선자가 됐다. 이로써 내년 초 새로 출범할 미 의회 상원에서 민주당의 총 의석은 56석으로 늘었다. 공화당 의석은 53석에서 44석으로 줄었다.



펠톨라 후보는 2022년 알래스카 원주민 중에서는 처음으로 연방 하원으로 당선돼 연방 의회에 입성했던 인물이다. 알래스카는 1968년 이후 지속해서 공화당 대통령 후보가 우세를 점하고, 상원 2석도 공화당이 차지해 온 전통적인 ‘레드 스테이트’이지만 미 전역에 확산한 반트럼프 정서와 원주민 출신 펠톨라 후보의 정치적 파괴력이 결합해 일찌감치 접전지로 예측됐다. 이 과정에서 트럼프 대통령이 아직 논의만 진행 중인 알래스카 LNG 프로젝트의 한국 참여를 거론해 논란을 일으켰다.



민주당이 알래스카를 차지하며 한국의 대미투자에도 일정 부분 변화가 생길 수밖에 없게 됐다. 트럼프 대통령이 미국의 에너지 패권 확보를 위해 사업을 밀어붙이더라도 알래스카 지역 내부 여론이 화답하지 않을 수 있다는 사실이 이번 선거 결과를 통해 확인됐기 때문이다. 펠톨라 당선자는 앞서 알래스카 LNG 파이프라인 건설을 지지한다면서도 사업 추진 과정에서 노동협약을 체결하고, 재산세와 자원 로열티 등 알래스카의 권리를 제대로 확보해야 한다는 입장을 밝혔다. 이번 선거에서 알래스카 주지사를 차지한 민주당 조너선 크라이스톰킨스 당선자도 개발 자체는 반대하지 않지만 혜택이 주민의 몫으로 돌아가야 한다고 강조한 바 있다.

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