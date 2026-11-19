SK이노베이션은 18일 자사가 개발한 고효율 수전해 촉매 기술이 영국 왕립화학회(RSC)가 발행하는 국제 저명학술지인 ‘저널 오브 머티리얼즈 케미스트리 에이’에 게재됐다고 밝혔다. 수전해 공정은 물을 전기분해해 수소를 생산하는 과정으로, 촉매를 핵심소재로 사용한다. 촉매는 물이 수소와 산소로 분해되는 반응을 촉진해 전력 소모를 줄이고 수소 생산 효율을 높여준다.



청정원료인 ‘그린수소’를 생산하려면 수전해 공정에서 재생에너지를 사용해야 한다. 그러나 재생에너지를 사용하면 불규칙한 전력 공급으로 수소 생산 효율과 촉매 수명을 떨어뜨리는 단점이 있었다. 연구진은 니켈-철-텅스텐(Ni-Fe-W) 기반 촉매에 ‘리튬(Li)’을 미량 첨가해 산소 반응성을 극대화하는 방식으로 문제를 해결했다. 이 방식을 적용하면 수소 생산 속도를 높이고 촉매 구조가 무너지는 현상을 방지할 수 있다. 이렇게 생산된 그린수소는 항공기 연료로 사용할 수 있는 차세대 지속가능항공유(e-SAF) 제조의 핵심 원료로 활용된다.



SK이노베이션 관계자는 “이번 성과는 SK이노베이션이 정유·화학 공정에서 축적해 온 열화학 촉매 기술을 전기화학 기반의 유용물질 제조 기술로 확장한 사례”라고 말했다.

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