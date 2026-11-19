대우건설이 중동 지역 최초의 침매터널인 이라크 알포 신항만 침매터널 공사를 마무리했다.



18일 대우건설에 따르면 이라크 알포 신항만 침매터널은 지난달 31일 발주처인 이라크 항만청으로부터 준공확인서(TOC)를 받았다.



이번 공사는 이라크 코르 알 주바이르 수로를 가로지르는 터널과 연결도로 등 총 2.8㎞를 건설하는 사업이다. 바닷속에 설치한 터널 구간은 1.26㎞로, 대형 콘크리트 구조물 10개를 연결해 만들었다.



침매터널은 육지에서 미리 만든 대형 콘크리트 구조물을 물에 띄워 옮긴 뒤 바닷속에 가라앉혀 연결하는 방식으로 건설된다. 바다의 날씨와 수중 환경에 따라 작업 조건이 달라지는 만큼 정밀한 시공 기술이 필요하다.



대우건설은 이라크에서 쌓은 해저 공사 경험을 가덕도신공항 건설에도 활용할 계획이다. 가덕도신공항도 바다를 메워 공항 부지를 조성해야 하는 만큼 해상 공사 기술과 경험이 필요하다. 대우건설 관계자는 “침매터널은 설계부터 구조물 제작과 설치, 연결까지 높은 기술력과 정밀한 시공 관리가 필요한 공사”라며 “이번 공사를 성공적으로 마무리한 경험을 바탕으로 해양 토목 분야의 기술 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.

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