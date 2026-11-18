세계 정상급 장애인 태권도 선수들이 전북 무주 태권도원에서 기량을 겨룬다. 특히, 이번 대회에서는 장애인과 비장애인 선수가 함께하는 버추얼태권도 시연도 펼쳐져 태권도의 새로운 경기 방식과 가능성을 선보인다.

18일 태권도진흥재단에 따르면 ‘무주 태권도원 2026 세계파라태권도선수권대회(G14)’가 오는 20일부터 사흘간 무주군 태권도원 T1 경기장에서 열린다.

지난 9월 전북 무주 태권도원 T1 경기장에서 열린 2026 세계태권도 그랑프리 시리즈 대회에서 겨루기를 마친 선수들이 껴안으며 서로를 격려하고 있다. 태권도진흥재단 제공

대회는 패럴림픽 다음 등급인 G14 대회로, 선수들은 지난 16일부터 태권도원에 입촌했다. 18~19일 등급 분류 심사를 거쳐 20일부터 K41·K44 부문 남녀 각 5개 체급에서 겨루기를 펼친다.

대회 첫날인 20일 오후에는 태권도원 AI·버추얼 태권도 체험관에서 세계태권도연맹(WT) 버추얼태권도 중앙훈련센터 현판식이 열린다. 이어 T1 경기장에서 장애인과 비장애인 선수가 맞붙는 버추얼태권도 시연회가 진행된다.

여자부에서는 2024 파리 패럴림픽 동메달리스트인 브라질의 실바나 페르난데스(-57㎏)와 파리올림픽 동메달리스트 이다빈(+67㎏)이 대결한다. 남자부에서는 파리 패럴림픽 은메달리스트인 튀르키예의 오즈칸(-58㎏)과 2018 자카르타·팔렘방 아시안게임 금메달리스트 김태훈(-58㎏)이 맞붙는다.

시연회에 이어 개회식과 시상식이 열리고, 첫날 여자 -47㎏·-52㎏급과 남자 -58㎏급 경기가 진행된다. 21일에는 여자 -57㎏·-65㎏급과 남자 -63㎏·-70㎏급, 마지막 날인 22일에는 여자 +65㎏급과 남자 -80㎏·+80㎏급 경기가 펼쳐진 뒤 폐회식으로 대회를 마무리한다.

지난 9월 전북 무주 태권도원 T1 경기장에서 열린 2026 세계태권도 그랑프리 시리즈 대회에서 선수들이 서로 발차기를 시도하고 있다. 태권도진흥재단 제공

한국 대표팀은 7명이 출전한다. 2026 아이치·나고야 아시안 패러게임에서 은메달과 동메달을 각각 획득한 주정훈(-80㎏)과 이동호(-70㎏)가 간판선수로 나선다.

해외에서는 2026 무주 태권도원 파라 그랑프리 우승자들도 출전해 경쟁을 벌인다. 남자부에는 아제르바이잔의 사비르 제이날로프(-58㎏), 튀르키예의 마흐무트 보즈테케(-63㎏), 멕시코의 후안 디에고 가르시아 로페스(-70㎏) 등이 참가한다. 여자부에는 몽골의 수렌자브 울람바야르(-52㎏), 브라질의 실바나 마야라 카르도주 페르난데스(-57㎏), 그리스의 크리스티나 겐주(-65㎏), 우즈베키스탄의 굴조노이 나이모바(+65㎏) 등이 출전한다.

김중헌 태권도진흥재단 이사장은 “세계 최고 수준의 장애인 선수들의 경기를 비롯해 버추얼태권도 중앙훈련센터 현판식과 시연회 등 다양한 행사에 많은 관심을 바란다”고 말했다.

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