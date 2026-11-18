12·3 비상계엄 당시 국회 계엄 해제 표결 참여를 방해한 혐의로 기소된 추경호 대구시장이 1심에서 무죄를 선고받으면서 국민의힘 내부에서 한동훈 의원을 겨냥한 비판이 나왔다. 안철수 의원은 “오직 한 사람을 위해 유죄 기우제를 지낸 무리를 정리해야 한다”며 당 차원의 조치를 촉구했다. 추 시장 재판 과정에서 계엄 당시 집결 장소를 둘러싸고 엇갈린 증언을 한 한 의원과 친한(친한동훈)계 인사들을 겨냥한 것으로 풀이된다. 장동혁 대표도 당내 ‘내란몰이’ 세력에 대한 엄정 대응을 예고하면서 당내 갈등이 다시 불거지는 모습이다.

12·3 비상계엄 사태 당시 국민의힘 의원들의 계엄 해제 표결을 방해한 혐의를 받는 추경호 대구시장이 18일 서울중앙지법에서 열린 1심 선고에서 무죄를 받은 뒤 국민의힘 안철수 의원에게 축하를 받고 있다. 연합뉴스

안 의원은 18일 추 시장 1심 선고 직후 페이스북을 통해 “이제 당이 단죄할 시간”이라며 이같이 밝혔다.

그는 추 시장 1심 재판을 두고 “우리를 ‘내란 정당’으로 낙인찍어 해산시키려는 시도였고, 당의 존립이 걸린 사투였다”며 “그 전장에서 당 밖의 사람을 추종하며 유죄 기우제를 지낸 무리가 있다”고 지적했다.

이어 “법원의 거듭된 증인 요구에도 비겁하게 ‘폐문부재’ 뒤에 숨은 자를 옹호하고, 법정에서는 추 시장을 궁지로 모는 증언을 하며, 진실을 말한 동지를 모함했다”고 비판했다. 한 의원은 추 시장 재판 과정에서 ‘폐문 부재’를 이유로 증인 소환장을 여러 차례 받지 않아 증인신문에 불출석했다.

양측의 갈등은 지난 7월 추 시장 재판에서 안 의원이 증인으로 출석하면서 공개적으로 불거졌다. 당시 안 의원은 계엄 당시 국민의힘 의원들에게 당사로 모이도록 처음 공지한 인물이 한 의원이라는 취지로 증언했다. 이에 한 의원이 안 의원의 증언을 반박하면서 양측은 공개 설전을 벌였다. 안 의원은 당시 “우리 당에는 얼씬도 하지 말기 바란다”며 한 의원의 복당에 반대한다는 입장을 공개적으로 밝히기도 했다.

안 의원은 “국민의힘과 당원들이 벼랑에 매달려 있을 때 그들은 손을 내밀지 않았다. 오히려 떨어지길 기다렸다”며 “당이 해산 위기에 처하면 헐값에 당 밖의 사람에게 헌납하려는 계산이었다”고 주장했다.

추경호 대구시장이 1심 선고 공판을 마치고 장동혁 국민의힘 대표 등과 인사를 나누고 있다. 뉴스1

안 의원은 장 대표에게 세 가지 조치를 제안했다. 향후 당무감사에서 추 시장 재판 과정의 증언 등을 기록·평가해 공천 참고자료로 남기고, 확인된 해당 행위자에게 책임을 물어야 한다는 것이다. 아울러 당 밖에서 이에 동조한 인사들의 복당도 막아야 한다고 촉구했다.

장 대표도 추 시장의 무죄 선고 직후 페이스북에서 “우리 당 안에도 ‘내란몰이’ 세력이 있었다”며 “개인의 이익을 위해 당의 몰락을 바라는 자들”이라고 비판했다. 이어 “거짓 증언과 모함으로 추경호 시장과 우리 당을 벼랑으로 몰고 갔다”며 “정치적 이익을 위해 당을 위험에 빠트리는 자들은 동지라고 할 수 없다. 명백한 해당 행위에 엄정한 조치를 취할 것”이라고 밝혔다.

한 의원은 추 시장의 무죄 판결을 환영하면서도 국민의힘 내부의 공세에는 직접적인 입장을 내놓지 않았다. 한 의원은 페이스북에서 “추경호 시장에 대한 법원의 무죄 판결은 제가 구속영장 청구 당시를 비롯해 여러 차례 지적해왔듯이 특검의 무리한 수사와 기소에 따른 당연한 귀결이고 환영한다”고 밝혔다.

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