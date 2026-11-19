2036년 전주하계올림픽 유치를 향한 전북도의 행보가 갈피를 잡지 못하고 있다. 단독 개최를 추진해 국내 후보지로 선정된 전북이 돌연 서울과의 공동 개최로 선회하더니 협의가 결렬되자 다시 단독 개최를 선언했다. 불과 두 달여 사이 유치 전략의 큰 방향이 두 차례나 바뀐 셈이다.



전북도는 국제올림픽위원회(IOC)의 ‘지속 가능한 올림픽 개최’ 기조와 지역 균형 발전 등을 명분으로 단독 개최를 추진해 왔다. 그러나 선수단 숙소와 국제 규격 경기장 등 기반시설 부족과 막대한 비용 부담이 현실적 과제로 떠오르자 갑자기 서울과의 공동 개최로 방향을 틀었다. 서울의 많은 경기장과 숙박시설 등을 활용해 유치 경쟁력을 높이려는 의도라고 한다.

김동욱 사회2부 기자

하지만 개·폐회식 장소와 선수촌·경기장 배치, 비용 분담 등을 놓고 양측이 접점을 찾지 못하면서 공동 개최는 무산됐다. 지난 12일 이원택 전북도지사와 오세훈 서울시장의 만남에서도 합의가 이뤄지지 않자 전북은 다시 단독 개최를 추진하겠다고 밝혔다.



묻지 않을 수 없다. 공동 개최가 전략적 선택이었다면 협의가 무산될 때를 대비한 대안은 얼마나 구체적으로 준비돼 있나. 서울의 시설에 의존해야 할 만큼 부족한 전북의 개최 여건은 단독 개최로 돌아간다고 해결될 문제가 아니다.



재정 부담도 만만치 않다. 전북도가 공개한 사전타당성 조사상 총사업비는 6조9086억원이며 이 중 전북도비 부담은 2조7634억원(40%)에 달한다. 정부 지원 확대를 추진한다지만 확정된 재원 조달 방안이 없다면 감당하기 어려운 규모다. 단독 개최 체제에서 이 문제를 어떻게 풀어낼지 해법이 필요하다.



정책 변경 과정의 소통 방식도 논란이다. 단독 개최 재추진 방침은 이 지사가 최근 일부 기자들과의 티타임에서 돌발적으로 밝혀 외부로 알려졌다. 수조원의 재정과 미래 세대의 부담이 걸린 올림픽 유치 전략을 바꾸면서 도민과 도의회, 체육계 등 지역사회에 충분히 설명하고 의견을 구해야 한다. 올림픽은 도지사 개인이나 특정 부서의 사업이 아니다.



전북도는 단독 개최안을 보완해 국제 유치 경쟁에 나서겠다고 한다. 의지와 선언만으로 신뢰가 회복되지는 않는다. 도는 공동 개최를 추진한 명확한 이유와 결렬 원인, 단독 개최로 전환해도 기존 계획이 실현 가능한지 구체적인 답을 내놔야 한다.

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