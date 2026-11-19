국내 최대 게임전시회인 ‘지스타(G-STAR) 2026’이 게임산업의 경계를 허물고 글로벌 콘텐츠 플랫폼으로 도약을 시도한다. 인공지능(AI)과 애니메이션, 영화, 모빌리티 등 다양한 산업과 게임의 융합을 확대하고 대형 게임사부터 인디게임 개발사까지 참여 폭을 넓혀 게임산업의 새로운 가능성을 선보인다. 하지만 국내 ‘빅4’(넥슨, 엔씨, 넷마블, 크래프톤) 중 크래프톤만 일반 전시에 참여해 흥행에 빨간불이 켜졌다는 지적도 나온다.

국내 최대 게임전시회인 '지스타 2026' 개막을 이틀 앞둔 17일 부산 해운대구 벡스코 제2전시장에서 관계자들이 개막 준비를 하고 있다. 뉴스1

18일 부산시에 따르면 올해 지스타는 ‘새로운 지평을 열다’를 슬로건으로 19일부터 22일까지 나흘간 벡스코에서 열린다. 올해는 우리나라를 비롯해 유럽, 중국, 일본 등 41개국 1237개 업체가 참가해 3445개 부스를 운영한다.



올해 지스타의 가장 큰 특징은 기존 게임전시 중심에서 벗어나 산업 간 융합과 콘텐츠 다양화에 초점을 맞춘다는 점이다. 국내 주요 게임사는 물론 해외 대형 게임사와 중소 게임 개발사들의 참여를 확대하고 대형 게임 지식재산권(IP)과 신작을 비롯해 독창적인 인디게임까지 폭넓게 선보인다.



특히 제2전시장에는 역대 최대 규모인 106개 업체가 참여하는 인디게임 전시공간 ‘지스타 인디 쇼케이스 2.0: 갤럭시’가 마련된다. 스팀(Steam) 특별 페이지와 온라인 라이브 쇼케이스도 운영해 인디게임의 글로벌 진출을 지원한다. 제1전시장에는 크래프톤과 호요버스, 구글플레이, 웹젠 등 주요 게임사들이 참가해 신작을 선보인다.

하지만 대형·중견 게임사들이 낮은 마케팅 효과와 실적 부진, 신작 개발 미비 등을 이유로 대거 지스타 일반전시에 불참하면서 흥행에 빨간불이 켜졌다는 우려도 있다. 게임업계 관계자는 “국내 게임사 대부분이 독일 게임스컴과 일본 도쿄 게임쇼를 포함한 글로벌 게임 전시회에 참석해 신작과 개발현황을 다 공개한 상황”이라며 “꼭 홍보해야 할 게임이 없는 회사들이 굳이 참여의 필요성을 느끼지 못한 것 같다”고 설명했다.



지스타는 해외게임과 콘텐츠 다양화로 승부수를 띄웠다. 메인 전시장은 중국 게임사를 대거 끌어들였다. 4년 만에 지스타에 복귀하는 호요버스를 비롯해 넷이즈게임즈, 센추리게임즈 등이 전시 부스를 꾸린다. 중국 게임사들은 중국 정부의 ‘한일령(限日令)’으로 인해 동아시아 최대 게임산업 행사인 도쿄 게임쇼에 참석하지 못했다. 일본 대형 게임사 코에이와 세가도 전시에 참가한다. 국제 게임 콘퍼런스(G-CON)는 내러티브(서사)를 주제로 게임의 스토리텔링과 창작 방향을 조망한다. 마크로스 시리즈의 카와모리 쇼지 감독과 ‘블루 아카이브’의 김용하 총괄 PD, ‘붉은사막’ 개발진 등이 연사로 나선다. 현업 종사자들이 창작 경험과 산업 노하우를 공유하는 토론형 프로그램 ‘살롱 드 지’도 처음 도입된다.



부산지역 게임기업 24개 업체도 55개 부스 규모의 부산공동관을 꾸려 25개 게임 콘텐츠를 선보인다. 기업 간 거래(B2B) 공동관에서는 16개 업체가 해외 바이어와 투자 상담을 진행하고, 기업·소비자 간 거래(B2C) 공동관에서는 8개 업체가 관람객을 만난다. 이 밖에 3년 만에 열리는 대형 e스포츠 빅 매치와 지스타컵, 게임 코스프레 어워즈 등의 부대행사도 마련된다.

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