인천에서 전 연인을 둔기로 살해한 혐의로 검거된 60대 남성이 앞서 피해자를 스토킹해 법원의 접근금지 명령을 받았던 것으로 드러났다. 이 명령은 피해자가 고소를 취소하면서 미리 해제됐고, 이후 두 달만에 범행이 일어났다.

18일 인천 계양경찰서에 따르면 살인 등 혐의로 구속영장이 신청된 A씨는 지난 8월 28일부터 3개월간 60대 여성 B씨에게 접근하지 못하도록 한 법원의 스토킹 잠정조치를 받았다. 잠정조치는 전날 B씨가 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반과 명예훼손 혐의로 A씨를 고소하고, 경찰 조사를 받은 이튿날부터 이뤄졌다.

당초 이달 27일까지 유지될 예정이던 잠정조치는 9월 11일 B씨가 고소 취소장을 제출하면서 실효됐다. 당시 B씨는 “피의자와 원만하게 합의해 처벌 의사가 없고 잠정조치 취하도 희망한다”는 뜻을 밝힌 것으로 파악됐다.

경찰은 B씨에게 스마트워치 지급을 비롯한 안전조치를 권유했으나 원하지 않는다는 의사를 밝히면서 이행되지 않았다. A씨는 이번 범행에 “절대로 (B씨를) 죽이지 않았다”며 혐의를 전면 부인하고 있는 것으로 전해졌다.

A씨와 관련해 폭력이 수반된 112 신고 이력은 없었던 것으로 확인됐다. 별도로 지난 8월 20일 “헤어진 남자친구가 집에 찾아왔다”며 상담을 요청하는 등 최근 경찰에 4건의 신고가 있었다. 경찰 측은 A씨의 휴대전화를 압수해 디지털 포렌식 분석 등으로 범행 동기를 수사할 예정이다.

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