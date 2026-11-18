탈모가 중장년층 남성만의 고민이라는 인식과 달리 최근에는 젊은 연령층과 여성에서도 탈모를 호소하는 사례가 늘고 있다.

원형탈모와 안드로젠 탈모증, 휴지기 탈모 등 유형에 따라 원인과 진행 양상이 다른 만큼 정확한 진단을 바탕으로 적절한 치료를 시작하는 것이 중요하다.

과거에는 탈모를 중장년층 남성에게 주로 나타나는 현상으로 여겼지만, 최근에는 발생 연령과 대상이 다양해지고 있다. 생성형 AI로 만든 이미지

◆ 유전·자가면역·신체적 스트레스 등 원인 다양

18일 의료계에 따르면 탈모는 비정상적으로 털이 많이 빠지거나 모발이 가늘어져 머리카락이 있어야 할 부위에 모발이 없는 것처럼 보이는 상태를 말한다.

모발은 생장기와 퇴행기, 휴지기를 반복하며 생성과 탈락을 이어간다. 하루 50~60개 정도의 모발이 빠지는 것은 자연스러운 현상이지만, 100개 이상 빠진다면 탈모증을 의심해 볼 수 있다.

과거에는 탈모를 중장년층 남성에게 주로 나타나는 현상으로 여겼지만, 최근에는 발생 연령과 대상이 다양해지고 있다. 초·중·고등학생에게서도 원형탈모나 강박적·습관적으로 머리카락을 뽑는 발모벽이 나타날 수 있다. 코로나19 감염 이후 탈모가 악화됐다고 호소하는 사례도 보고되고 있다.

탈모는 원형탈모와 안드로젠 탈모증, 휴지기 탈모 등 유형에 따라 원인과 진행 양상이 다른 만큼 정확한 진단을 바탕으로 적절한 치료를 시작하는 것이 중요하다. 클립아트코리아

대표적인 탈모 유형으로는 원형탈모와 안드로젠 탈모증, 휴지기 탈모가 있다. 원형탈모는 두피나 몸에 동전 모양으로 털이 빠지는 질환이다. 일부 부위에 국한되기도 하지만 여러 부위의 탈모가 합쳐져 머리 전체의 털이 빠지거나 전신의 모든 털이 빠지는 형태로 진행될 수도 있다.

안드로젠 탈모증은 남성의 경우 앞이마 선이 넓어지는 M자형으로 나타나는 경우가 많다. 여성은 앞이마 선은 유지되면서 정수리 부분의 모발이 가늘어지고 숱이 줄어드는 특징을 보인다. 휴지기 탈모는 큰 수술이나 출산 등 신체적 스트레스 이후 발생할 수 있으며, 내분비 질환이나 영양결핍도 원인이 될 수 있다.

◆ 유형별 진단·치료 중요…안드로젠 탈모는 조기 치료해야

탈모의 원인은 유형에 따라 다르다. 원형탈모는 정확한 원인이 밝혀지지 않았지만, 면역체계가 모낭을 공격하는 자가면역질환의 일종으로 보고 있다. 안드로젠 탈모증은 가족력 등 유전적 요인이 주요 원인으로 꼽힌다. 이 밖에도 노화와 환경적 요인이 탈모에 영향을 미칠 수 있다.

염색과 파마가 탈모를 직접 유발하는 것은 아니지만, 지나치게 자주 시술하면 두피 염증이나 모발 손상을 일으킬 수 있다. 음주와 흡연 역시 두피 염증을 악화시킬 수 있어 주의가 필요하다.

탈모 치료는 원인과 유형을 정확히 파악하는 것부터 시작한다. 병적 탈모 여부와 탈모 형태를 확인하기 위해 진찰과 검사를 시행하며, 필요에 따라 혈액검사와 모낭 확대경 검사, 피부조직검사 등을 활용한다. 원형탈모 환자는 다른 자가면역질환이 동반됐는지 확인하기 위해 혈액검사를 진행하기도 한다.

탈모 치료는 원인과 유형을 정확히 파악하는 것부터 시작한다. 클립아트코리아

안드로젠 탈모증은 남성호르몬의 한 형태인 디히드로테스토스테론(DHT)의 영향을 받아 발생한다. 이를 억제하기 위해 피나스테리드와 두타스테리드 등 5알파 환원효소 억제제를 복용하거나 미녹시딜을 바르는 약으로 사용한다.

안드로젠 탈모증 치료는 모발이 더 빠지는 것을 늦추고 탈모 진행을 억제하는 데 목적이 있다. 따라서 가능한 한 일찍 치료를 시작하는 것이 중요하다. 이미 탈모가 상당히 진행됐다면 모발 이식이나 보조 가발 등을 고려할 수 있다.

휴지기 탈모는 원인이 된 신체적 스트레스나 질환을 확인하고 경과를 관찰하며, 필요에 따라 바르는 약을 보조적으로 사용한다.

◆ 흡연·스트레스 피하고 생활습관 관리…약물 부작용도 살펴야

탈모를 예방하는 특별한 방법은 없지만, 생활습관을 관리하는 것이 도움이 될 수 있다. 흡연은 탈모를 악화시킬 수 있으며 스트레스도 두피 건강에 좋지 않은 영향을 준다.

불규칙한 생활습관과 수면 주기는 모낭의 성장에 영향을 미칠 수 있어 규칙적인 생활을 유지하는 것이 바람직하다. 서양식 식습관을 줄이고 균형 잡힌 식사를 하는 것도 도움이 될 수 있다.

탈모 치료제를 복용할 때는 부작용에도 주의를 기울여야 한다. 피나스테리드와 두타스테리드 등 일부 약물은 드물게 성욕 감퇴나 발기력 저하 등 성기능 관련 부작용을 일으킬 수 있다. 약물 복용을 중단한 뒤에도 증상이 지속될 수 있으므로 부작용이 나타나면 임의로 약을 중단하기보다 의료진과 상담하는 것이 좋다.

탈모는 유형과 진행 정도에 따라 치료 방법과 예후가 달라진다. 모발이 갑자기 많이 빠지거나 특정 부위의 모발이 빠르게 줄어드는 등 변화가 나타난다면 방치하지 말고 의료기관을 찾아 원인을 확인하는 것이 중요하다.

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