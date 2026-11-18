우리는 흔들리지 않는 믿음을 ‘반석’에 비유한다. 땅은 그만큼 오래된 안정의 상징이다. 어제도 그 자리에 있던 바위와 매일 지나던 길은 오늘도 우리를 지탱해 줄 것처럼 보인다. 그러나 땅의 단단함에도 지나온 시간이 새겨진다. 늦가을, 영하와 영상을 오가는 날들이 이어지면 물을 머금은 흙과 바위틈에서 얼고 녹는 변화가 반복될 수 있다. 겉으로는 제자리에 있는 땅도, 그 안에서는 어제와 다른 상태가 되어간다.



땅속의 물이 얼고 다시 녹는 현상을 동결·융해라고 한다. 물론 밤 기온이 잠깐 영하로 내려갔다고 깊은 땅속까지 곧바로 어는 것은 아니다. 지표는 날씨에 빠르게 반응하지만 땅속은 더 천천히 식고, 햇볕과 눈 덮임, 수분 상태에 따라서도 달라진다. 따라서 기온이 몇 도까지 내려갔는지와 함께, 실제 땅의 어느 부분이 얼마나 자주 얼고 녹았는지를 살펴야 한다.

김상엽 건국대학교 교수·소방방재융합학

물을 가득 채운 병을 얼리면 병이 깨질 수 있다. 물이 얼면서 부피가 커지기 때문이다. 바위틈에서도 비슷한 힘이 작용한다. 균열로 들어간 물이 얼고 팽창하면서 틈을 벌리고, 다시 녹으면 그 틈으로 물이 스며든다. 얼고 녹는 동안 균열이 조금씩 자라면, 결국 바위 조각이 떨어져 나가 낙석으로 이어질 수 있다. 단단해 보이는 암반도 작은 틈에서 시작된 변화를 피하지 못한다.



흙에서는 물의 이동까지 더해진다. 흙 속의 물이 단순히 제자리에서 어는 데 그치지 않고, 주변의 물이 얼어가는 부분으로 이동해 얼음층을 키울 수 있다. 이 얼음층이 흙을 밀어 올리면서 땅이 부풀어 오르는 현상을 동상이라고 한다. 도로와 보도블록이 들뜨고, 구조물 아래 지반이 고르지 않게 올라오는 변화도 이 과정과 관련된다.



날이 풀리면 또 다른 문제가 생긴다. 얼음층이 녹아도 흙 입자의 배열이 저절로 원래대로 돌아오지는 않는다. 얼음이 차지하던 자리에 물이 남고, 아래쪽 흙이 아직 얼어 있다면 물이 빠져나가기도 어렵다. 물러진 지반은 차량이나 구조물의 무게를 견디는 힘이 줄어 침하할 수 있고, 비탈면에서는 흙이 미끄러져 내릴 수 있다. 사람에게 포근한 낮이 지반에는 약해진 상태가 드러나는 시간일 수 있다.



따라서 동결·융해 피해는 하루의 최저기온만으로 설명하기 어렵다. 물을 얼마나 머금고 있었는지, 얼고 녹는 과정이 얼마나 이어졌는지, 그동안 배수가 잘됐는지를 함께 봐야 한다. 밤이 지나고 낮이 왔다고 어제 생긴 균열까지 사라지는 것은 아니다. 작은 변화가 겨우내 쌓이면 어느 날의 기온 상승이나 강수, 차량의 통행이 이미 약해진 지반의 한계를 드러낼 수 있다.



같은 추위에도 모든 장소가 똑같이 위험해지는 것은 아니다. 하루 평균기온이 같아도 얼고 녹는 횟수와 시간은 다를 수 있다. 물이 잘 빠지는 지반과 배수로가 막힌 비탈면은 다르게 반응한다. 바위의 균열 상태와 흙의 종류, 햇볕을 받는 방향도 결과를 바꾼다. 도로를 내기 위해 깎아놓은 사면이나 배수가 원활하지 않은 옹벽 뒤편은 겨울을 앞두고 더 세심하게 살펴야 한다.



이런 차이를 읽기 위해서는 눈에 보이는 균열과 함께 땅속의 온도와 수분도 관찰해야 한다. 최근에는 위성 관측과 지표 모형을 결합한 자료를 활용해 넓은 지역의 지반 환경이 어떻게 변하는지 살핀다. 이 자료를 시간 순서로 연결하면, 물을 머금은 지반에서 얼고 녹는 과정이 얼마나 오래 반복됐는지 파악할 수 있다. 다만 이 자료만으로 특정 바위가 언제 떨어질지 알 수는 없다. 지역별 변화를 바탕으로 우선 점검할 곳을 가려내고, 현장의 배수 상태와 균열, 변형을 확인할 때 예방에 도움이 된다.



‘해빙기 사고’라는 말을 들으면 우리는 대개 봄을 떠올린다. 그러나 얼고 녹는 조건이 갖춰지면 지반의 손상은 늦가을부터 시작될 수 있다. 겨울이 오기 전 막힌 배수로를 정비하고, 비탈면의 균열과 낙석 방지시설을 점검해야 하는 이유다. 관리기관은 비나 눈이 내린 뒤 기온이 오르내리는 시기에 취약한 곳을 다시 살펴야 한다. 작은 돌이 반복해서 떨어지는 모습이나 도로가 새로 꺼진 흔적을 계절 탓으로 넘겨서는 안 된다.



낮의 햇살이 밤의 추위를 지워도, 땅의 손상까지 지워주지는 않는다.



봄의 붕괴를 줄이는 일은 겨울을 맞는 땅을 살피는 데서 시작된다.

김상엽 건국대학교 교수·소방방재융합학

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