추미애 경기도지사가 지난 전당대회 당시 김민석 더불어민주당 대표가 제기한 이른바 ‘반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합설’을 반민주적 마타도어로 규정하고, 당 윤리심판원의 엄중한 판단과 책임을 촉구했다.

최민희 최고위원 징계 추진을 둘러싼 당내 계파 갈등이 격화하는 가운데, 당 상임고문인 추 지사가 현직 당 대표를 정면으로 겨냥하면서 파장이 커지고 있다.

추미애 경기지사(왼쪽)와 김민석 민주당 대표. 연합뉴스

추 지사는 17일 밤 자신의 페이스북을 통해 “김 대표가 전당대회를 흔들었던 그 주장을 뒷받침할 아무런 근거가 없었음을 스스로 인정하고 사과했으니 없었던 일로 수습됐다고 여기는 듯하다”며 “이는 사인 간의 문제가 아니며, 서로 사과를 주고받고 끝낼 사안이 전혀 아니다”라고 직격했다.

◆최민희 징계 수순에 “김민석 문제부터 엄중 판단”

앞서 김 대표는 지난 8월 전당대회 과정에서 “위장 반명, 분열주의, 신천지 3자 비밀연합을 깨야 한다”고 주장했으나, 당선 넉 달 뒤 근거가 없음을 시인하고 사과한 바 있다.

추 지사는 정당법 제52조를 언급하며 공세 수위를 높였다. 그는 “반민주적 마타도어에 대해 정당법은 당 대표 경선 등에서 허위사실 공표죄로 무겁게 처벌하고 있다”며 “당원과 시민의 판단을 흐리고 전당대회를 혼탁하게 만들어 민주주의 작동을 방해한 부정의를 바로잡아야 한다”고 강조했다.

이어 “민주당 윤리심판원은 헌법과 정당법에 따라 이 문제부터 제대로 엄중히 판단해야 한다”며 “민주당의 민주성 회복력과 자정 능력은 윤리심판원에 달려 있다”고 압박했다. 김 대표의 과거 경선 발언에 대한 당 차원의 징계 절차를 요구한 셈이다.

추미애 경기지사의 페이스북. SNS 캡처

◆‘DJ의 젊은 피’에서 정치적 애증 관계로

특히 추 지사는 글 말미에 “이 문제를 줄기차게 제기해 온 한 사람(최민희 최고위원)을 잡기 위해 혈안이 되어 있는 작금 민주당의 상임고문으로서 참다못해 충언을 아니 할 수 없다”고 적었다. 이는 이재명 대통령 관련 발언으로 윤리심판원 심의를 앞둔 최 최고위원을 공개 엄호하는 동시에, 당 주류를 향해 형평성 문제를 제기한 것으로 풀이된다.

추 지사와 김 대표는 김대중 전 대통령에게 발탁돼 정계에 입문했지만 2000년대 들어 정치 궤적이 갈리며 애증의 관계를 이어왔다. 김 대표는 서울대 총학생회장 출신으로 1996년 제15대 총선(서울 영등포을)을 통해 32세의 나이로 금배지를 달았고, 추 지사는 판사 출신으로 1995년 정계에 입문했다. 당대 민주당을 대표하는 30대 소장파의 선두주자이자 ‘DJ의 젊은 피’였다.

우원식 의원이 서울 여의도 국회에서 국회의장 퇴임 기자회견을 하고 있다. 뉴스1

◆우원식, 계파 갈등에 쓴소리…“秋 말 얹지 말고 도정 집중”

하지만 김 대표는 2002년 서울시장 선거 패배 후 대선을 앞두고 정몽준 후보의 ‘국민통합21’로 당적을 옮겼고 이후 긴 야인 생활과 정치적 시련을 겪었다. 반면 추 지사는 노무현 대선후보 캠프의 핵심 인사로 활동했다. 2003년 민주당 분당과 열린우리당 창당 국면에선 동교동계 구민주당에 남아 노무현 정부와 대립각을 세우는 등 파란만장한 정치 시련을 공유했다.

멀어졌던 두 사람의 인연을 다시 묶은 계기는 야권 통합 국면이었다. 2016년 당 대표와 원외 정당 대표로 만나 공감대를 형성했고, 2017년 추미애 당 대표 체제에선 김 대표를 민주연구원장으로 기용했다.

한편 우원식 민주당 의원(전 국회의장)은 18일 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연, 추 지사를 향해 “경기도에 집중하면 좋겠다”고 직격했다. 우 의원은 “이렇게 하면 민주당이 망하고 국민에게 정말 실망을 주는 길로 가는 것”이라며 “당의 지도자급 되는 사람들이 왜 이렇게까지 계속하는지, 자기주장을 왜 하는지 모르겠다”고 비판했다.

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