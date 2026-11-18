징계 위기 놓인 최민희 최고위원 엄호…당 주류와 정면충돌
전당대회 근거 없는 의혹 제기 직격…“사과로 덮을 사안 아냐”
金에 정당법상 허위사실 공표죄 거론…당 차원 엄중 징계 촉구
추미애 경기도지사가 지난 전당대회 당시 김민석 더불어민주당 대표가 제기한 이른바 ‘반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합설’을 반민주적 마타도어로 규정하고, 당 윤리심판원의 엄중한 판단과 책임을 촉구했다.
최민희 최고위원 징계 추진을 둘러싼 당내 계파 갈등이 격화하는 가운데, 당 상임고문인 추 지사가 현직 당 대표를 정면으로 겨냥하면서 파장이 커지고 있다.
추 지사는 17일 밤 자신의 페이스북을 통해 “김 대표가 전당대회를 흔들었던 그 주장을 뒷받침할 아무런 근거가 없었음을 스스로 인정하고 사과했으니 없었던 일로 수습됐다고 여기는 듯하다”며 “이는 사인 간의 문제가 아니며, 서로 사과를 주고받고 끝낼 사안이 전혀 아니다”라고 직격했다.
◆최민희 징계 수순에 “김민석 문제부터 엄중 판단”
앞서 김 대표는 지난 8월 전당대회 과정에서 “위장 반명, 분열주의, 신천지 3자 비밀연합을 깨야 한다”고 주장했으나, 당선 넉 달 뒤 근거가 없음을 시인하고 사과한 바 있다.
추 지사는 정당법 제52조를 언급하며 공세 수위를 높였다. 그는 “반민주적 마타도어에 대해 정당법은 당 대표 경선 등에서 허위사실 공표죄로 무겁게 처벌하고 있다”며 “당원과 시민의 판단을 흐리고 전당대회를 혼탁하게 만들어 민주주의 작동을 방해한 부정의를 바로잡아야 한다”고 강조했다.
이어 “민주당 윤리심판원은 헌법과 정당법에 따라 이 문제부터 제대로 엄중히 판단해야 한다”며 “민주당의 민주성 회복력과 자정 능력은 윤리심판원에 달려 있다”고 압박했다. 김 대표의 과거 경선 발언에 대한 당 차원의 징계 절차를 요구한 셈이다.
◆‘DJ의 젊은 피’에서 정치적 애증 관계로
특히 추 지사는 글 말미에 “이 문제를 줄기차게 제기해 온 한 사람(최민희 최고위원)을 잡기 위해 혈안이 되어 있는 작금 민주당의 상임고문으로서 참다못해 충언을 아니 할 수 없다”고 적었다. 이는 이재명 대통령 관련 발언으로 윤리심판원 심의를 앞둔 최 최고위원을 공개 엄호하는 동시에, 당 주류를 향해 형평성 문제를 제기한 것으로 풀이된다.
추 지사와 김 대표는 김대중 전 대통령에게 발탁돼 정계에 입문했지만 2000년대 들어 정치 궤적이 갈리며 애증의 관계를 이어왔다. 김 대표는 서울대 총학생회장 출신으로 1996년 제15대 총선(서울 영등포을)을 통해 32세의 나이로 금배지를 달았고, 추 지사는 판사 출신으로 1995년 정계에 입문했다. 당대 민주당을 대표하는 30대 소장파의 선두주자이자 ‘DJ의 젊은 피’였다.
◆우원식, 계파 갈등에 쓴소리…“秋 말 얹지 말고 도정 집중”
하지만 김 대표는 2002년 서울시장 선거 패배 후 대선을 앞두고 정몽준 후보의 ‘국민통합21’로 당적을 옮겼고 이후 긴 야인 생활과 정치적 시련을 겪었다. 반면 추 지사는 노무현 대선후보 캠프의 핵심 인사로 활동했다. 2003년 민주당 분당과 열린우리당 창당 국면에선 동교동계 구민주당에 남아 노무현 정부와 대립각을 세우는 등 파란만장한 정치 시련을 공유했다.
멀어졌던 두 사람의 인연을 다시 묶은 계기는 야권 통합 국면이었다. 2016년 당 대표와 원외 정당 대표로 만나 공감대를 형성했고, 2017년 추미애 당 대표 체제에선 김 대표를 민주연구원장으로 기용했다.
한편 우원식 민주당 의원(전 국회의장)은 18일 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연, 추 지사를 향해 “경기도에 집중하면 좋겠다”고 직격했다. 우 의원은 “이렇게 하면 민주당이 망하고 국민에게 정말 실망을 주는 길로 가는 것”이라며 “당의 지도자급 되는 사람들이 왜 이렇게까지 계속하는지, 자기주장을 왜 하는지 모르겠다”고 비판했다.
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