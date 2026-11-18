2027학년도 대학수학능력시험을 마친 수험생을 겨냥해 극장가가 영화 관람료와 매점 할인행사를 마련했다.



CGV는 19일부터 30일까지 수험생과 청소년 등을 대상으로 ‘CGV 수능특가’(포스터) 이벤트를 진행한다고 18일 밝혔다. 만13~18세 회원에게 2D 일반영화 7000원 관람 쿠폰 2매와 영화 ‘폭설’ 5000원 관람 쿠폰 2매를 선착순 5000명에게 제공한다. 매점 콤보 50% 할인 쿠폰과 팝콘 토핑 무료 추가 쿠폰도 지급한다. 만 19세 이상 회원에게는 2D 일반영화 3000원 할인 쿠폰 2매와 콤보 3000원 할인 쿠폰을 제공한다. 온라인에서 쿠폰을 내려받아 사용할 수 있으며, 현장 매표소에서 수험표나 학생증을 제시해도 할인받을 수 있다.



메가박스도 청소년과 수험생을 대상으로 영화 관람료를 7000원으로 인하하는 행사를 17일부터 다음 달 2일까지 진행한다. 메가박스 홈페이지와 모바일 앱의 이벤트 페이지에서 쿠폰을 다운로드해 사용할 수 있으며, 성인 수험생의 경우 매표소에서 수험표를 인증하면 혜택을 받을 수 있다. 할인 쿠폰을 사용한 고객에게는 매점 콤보 3000원 할인 쿠폰을 추가로 지급한다. 이와 함께 영화 ‘룩백’ ‘최종면접’ ‘폴2: 데드포인트’ 세 작품 5000원 관람 쿠폰도 20일 오전 10시부터 작품별 선착순 1000명에게 제공한다.



롯데시네마는 30일까지 청소년 대상 영화 관람·매점 할인행사를 진행한다. 쿠폰을 내려받으면 청소년 7000원 영화 관람 쿠폰과 팝콘·음료 할인 혜택을 받을 수 있다. 영화 ‘폭설’을 예매한 청소년에게 2+1 관람 쿠폰을 선착순 증정하는 이벤트도 마련했다. 구체적인 쿠폰 사용 조건은 각 사 홈페이지와 모바일 앱에서 확인할 수 있다.

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